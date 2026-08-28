¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoHoffenheim
Book Paderborn vs Hoffenheim Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Paderborn vs Hoffenheim: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Paderborn
Hoffenheim
Bundesliga

El Paderborn se enfrenta al Hoffenheim en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Paderborn se enfrenta al Hoffenheim el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Este partido marca su primer enfrentamiento en la máxima categoría desde mayo de 2020, cuando ambos equipos empataron 1-1 en Paderborn. El Hoffenheim tiene ventaja en el balance global de enfrentamientos directos, con tres victorias en sus últimos cinco duelos oficiales.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paderborn vs Hoffenheim, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

El Paderborn vs Hoffenheim se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

crest
Bundesliga - Jornada 4
Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Paderborn y Hoffenheim, que se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn, tienes varias opciones principales:

Canales oficiales de los clubes

  • Tienda oficial de entradas del SC Paderborn 07: Como club anfitrión, el Paderborn gestiona la principal venta primaria de entradas. Los socios del club y los abonados tienen prioridad, seguidos por una venta general al público en su portal oficial de entradas si quedan asientos disponibles.
  • Tienda oficial de entradas del TSG 1899 Hoffenheim: Si eres aficionado visitante y quieres sentarte en la zona visitante, la asignación de entradas se gestiona a través del canal oficial de venta de entradas del Hoffenheim para aficionados registrados y socios.

Plataformas secundarias de entradas y reventa

  • Plataformas oficiales de reventa: Ambos clubes operan plataformas oficiales de intercambio de entradas (Zweitmarkt) donde los abonados que no pueden asistir revenden sus asientos de forma segura al precio nominal.
  • Mercados de entradas de terceros: Si las asignaciones oficiales se agotan, a menudo se pueden encontrar entradas en plataformas secundarias de comparación y compraventa de entradas como StubHub. Los precios en las plataformas secundarias pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SC Paderborn 07 como local en el Home Deluxe Arena dependen de la ubicación del asiento, la categoría y de si compras a través de los canales primarios del club o de plataformas secundarias de reventa:

Precios oficiales de venta al público (taquilla del SC Paderborn)

  • Localidades de pie (Stehplatz): 14,50 € a 16,50 €
  • Entradas de asiento (Sitzplatz, de estándar a premium): 29,00 € a 39,00 €
  • Sector visitante (aficionados del Hoffenheim): Aproximadamente de 14,50 € a 19,00 € de pie, y hasta 48,00 € para los bloques de asientos de visitantes.

Precios del mercado secundario y de reventa

  • Admisión general / nivel de entrada: En plataformas de reventa y mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas suelen empezar en torno a 40,00 € a 49,00 € para asientos generales estándar, dependiendo de la demanda.
  • Asientos centrales / de alta demanda: Los asientos más cercanos al centro del campo o las categorías de alta demanda en mercados secundarios pueden alcanzar precios considerablemente más altos en función de la disponibilidad en tiempo real.

Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs Hoffenheim

El Paderborn llega a este estreno en la Bundesliga con un resultado oficial este verano. Ganó 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal el 23 de agosto, su única victoria en una secuencia que también incluye dos empates contra el Werder Bremen, ambos por 2-2, y un triunfo por 2-0 sobre el Osnabrueck en pretemporada. Su única derrota llegó contra el Magdeburg, un 0-2 a finales de julio. En sus últimos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Hoffenheim llega con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 sobre el Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal el 22 de agosto. Antes, empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en un amistoso, después de haber perdido 3-0 contra el mismo rival el día anterior. En pretemporada, anteriormente, también ganó 3-0 al Karlsruher SC y 3-1 al Holstein Kiel. El Hoffenheim marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

SCP

SCP - Formulario

SVW
D2-2
PHL
W2-4
M05
D0-0
SCF
L0-1
BVB
L3-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TSG

TSG - Formulario

AUE
W0-4
KOE
L3-2
BVB
L2-3
VFB
W2-1
OFI
L2-0
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Paderborn vs Hoffenheim: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 23 de mayo de 2020, en la Bundesliga, cuando Paderborn y Hoffenheim empataron 1-1 en el Home Deluxe Arena. Antes de eso, el Hoffenheim venció 3-0 al Paderborn en Sinsheim en noviembre de 2019. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos equipos, el Hoffenheim ganó tres, con un empate y una derrota, y los cinco partidos se disputaron en la Bundesliga o en la 2. Bundesliga.

Cara a cara

PaderbornEmpateHoffenheim
0
2
3
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
F
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
F
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
Bundesliga II
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
1Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Paderborn vs Hoffenheim

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Paderborn es 13.º, mientras que el Hoffenheim ocupa la 11.ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google