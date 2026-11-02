¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoMálaga
Book Osasuna vs Malaga Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Osasuna-Málaga: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Osasuna
Málaga
Primera División

Osasuna se enfrenta al Málaga en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

Osasuna recibe al Málaga el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

En sus enfrentamientos oficiales desde la temporada 2010/11, Osasuna lleva ventaja con 5 victorias frente a las 2 del Málaga, además de 5 empates. Sus últimos duelos oficiales se disputaron durante la campaña 2018/19 de Segunda División: Osasuna ganó 2-1 en casa, en El Sadar, y después se impuso por un ajustado 2-1 a domicilio en La Rosaleda.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Osasuna-Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Osasuna-Málaga de LaLiga?

El Osasuna-Málaga se juega el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

crest
Primera División - Jornada 13
Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

  • Web oficial del club: Las entradas pueden comprarse directamente a través de la web oficial de CA Osasuna (osasuna.es), en su portal de venta de entradas. Es el método más seguro y directo para adquirir localidades generales.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse localidades generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga?

Estas son las categorías de entradas y los precios estimados para el próximo Osasuna-Málaga de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

  • Localidades generales: Cuestan aproximadamente entre 30 y 90 €, dependiendo en gran medida de la zona del asiento.
  • Entradas VIP y de hospitalidad oficiales del club: Por lo general, parten de unos 150 a 300 € o más por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada alta y fondos: Desde unos 50 a 95 €.
  • Tribunas laterales centrales: Las localidades con mejores vistas en las tribunas laterales suelen costar entre 100 y 220 € o más, según la fila exacta y la demanda.

Osasuna-Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Osasuna y Málaga

Osasuna llega a este partido con un balance reciente irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. En su partido más reciente logró una convincente victoria por 2-0 ante el Racing de Santander, pero antes había sufrido una dura derrota por 5-2 frente al Real Betis. Anteriormente perdió 4-0 contra el Atlético de Madrid y 2-0 ante el Espanyol. El empate 1-1 frente al Rayo Vallecano fue el único otro partido en el que sumó puntos. Osasuna marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El estado de forma del Málaga es preocupante. Solo ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos, con empates ante el Espanyol y el Celta de Vigo y derrotas en los otros tres. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-5 ante la Real Sociedad. También perdió 1-3 frente al Villarreal y 1-0 contra el Getafe. El Málaga marcó cinco goles y encajó diez en esa serie de cinco partidos.

OSA

OSA - Formulario

RAY
D1-1
BET
L5-2
SAN
W2-0
SEV
L2-0
ACL
W0-6
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MAL

MAL - Formulario

ESP
D1-1
RSO
L2-5
ALA
D1-1
SDA
W0-3
BET
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Osasuna-Málaga: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en Segunda División en marzo de 2019, cuando Osasuna ganó 2-1 a domicilio ante el Málaga. En los últimos cinco partidos registrados, disputados entre LaLiga y Segunda División, Osasuna presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una del Málaga y dos empates.

Cara a cara

OsasunaEmpateMálaga
2
2
1
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
F
Segunda Division
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google