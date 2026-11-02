Cómo conseguir entradas para el Osasuna-Málaga: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

Osasuna recibe al Málaga el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

En sus enfrentamientos oficiales desde la temporada 2010/11, Osasuna lleva ventaja con 5 victorias frente a las 2 del Málaga, además de 5 empates. Sus últimos duelos oficiales se disputaron durante la campaña 2018/19 de Segunda División: Osasuna ganó 2-1 en casa, en El Sadar, y después se impuso por un ajustado 2-1 a domicilio en La Rosaleda.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Osasuna-Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Osasuna-Málaga de LaLiga?

El Osasuna-Málaga se juega el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del club: Las entradas pueden comprarse directamente a través de la web oficial de CA Osasuna (osasuna.es), en su portal de venta de entradas. Es el método más seguro y directo para adquirir localidades generales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse localidades generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna-Málaga de LaLiga?

Estas son las categorías de entradas y los precios estimados para el próximo Osasuna-Málaga de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

Localidades generales: Cuestan aproximadamente entre 30 y 90 € , dependiendo en gran medida de la zona del asiento.

Cuestan aproximadamente entre , dependiendo en gran medida de la zona del asiento. Entradas VIP y de hospitalidad oficiales del club: Por lo general, parten de unos 150 a 300 € o más por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada alta y fondos: Desde unos 50 a 95 € .

Desde unos . Tribunas laterales centrales: Las localidades con mejores vistas en las tribunas laterales suelen costar entre 100 y 220 € o más, según la fila exacta y la demanda.

Osasuna-Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Osasuna y Málaga

Osasuna llega a este partido con un balance reciente irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. En su partido más reciente logró una convincente victoria por 2-0 ante el Racing de Santander, pero antes había sufrido una dura derrota por 5-2 frente al Real Betis. Anteriormente perdió 4-0 contra el Atlético de Madrid y 2-0 ante el Espanyol. El empate 1-1 frente al Rayo Vallecano fue el único otro partido en el que sumó puntos. Osasuna marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El estado de forma del Málaga es preocupante. Solo ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos, con empates ante el Espanyol y el Celta de Vigo y derrotas en los otros tres. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-5 ante la Real Sociedad. También perdió 1-3 frente al Villarreal y 1-0 contra el Getafe. El Málaga marcó cinco goles y encajó diez en esa serie de cinco partidos.

Osasuna-Málaga: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en Segunda División en marzo de 2019, cuando Osasuna ganó 2-1 a domicilio ante el Málaga. En los últimos cinco partidos registrados, disputados entre LaLiga y Segunda División, Osasuna presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una del Málaga y dos empates.