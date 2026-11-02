Cómo conseguir entradas para el Osasuna-Athletic de Bilbao: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

Osasuna recibe al Athletic Bilbao el domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

En su último enfrentamiento de LaLiga, disputado en abril de 2026 en San Mamés, el Athletic Bilbao se impuso por un ajustado 1-0 gracias a un gol de Gorka Guruzeta en la primera parte. Anteriormente, en la temporada 2025-26, ambos equipos empataron 1-1 en un disputado encuentro en Pamplona, una muestra de lo igualados que suelen estar estos rivales.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Osasuna-Athletic Bilbao, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Osasuna-Athletic Bilbao de LaLiga?

El Osasuna-Athletic Bilbao se disputa en el estadio El Sadar de Pamplona el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna-Athletic Bilbao de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Osasuna-Athletic Bilbao de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de los clubes: La forma más directa de conseguir entradas auténticas es a través de las webs oficiales de CA Osasuna (para los aficionados locales en el estadio El Sadar) o del Athletic Club.

La forma más directa de conseguir entradas auténticas es a través de las webs oficiales de CA Osasuna (para los aficionados locales en el estadio El Sadar) o del Athletic Club. Taquillas del estadio: En ocasiones, se pueden comprar entradas directamente en las taquillas de El Sadar, en Pamplona, en los días previos al partido, según disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna-Athletic Bilbao de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre Osasuna y Athletic Bilbao:

1. Canales oficiales de los clubes

Las entradas generales y las localidades de categoría estándar (como las situadas detrás de las porterías o en las esquinas) compradas directamente al club suelen costar entre 30 y 90 € .

. Las localidades en los laterales del campo (zonas Lateral y Tribuna) suelen costar entre 90 y 160 € .

. Las localidades prémium o VIP con servicios de hospitalidad pueden costar entre 180 y más de 350 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Las entradas más económicas suelen partir de entre 115 y 130 € .

suelen partir de . Los precios medios en estas plataformas para localidades estándar oscilan entre 160 y más de 450 €, según la demanda y la ubicación exacta del sector.

Osasuna-Athletic Bilbao de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Osasuna y Athletic Bilbao

Osasuna ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su único triunfo en esa racha fue un 1-0 en casa ante el Getafe, mientras que su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 frente al Rayo Vallecano. El equipo encajó 12 goles y marcó solo cinco en esos cinco partidos, un balance defensivo que preocupará a Ramis de cara a este encuentro.

El Athletic Bilbao ha logrado tres victorias y dos empates, sin derrotas, en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante la Real Sociedad en un amistoso, y el resultado más destacado de esa racha es su triunfo por 3-0 frente al Atlético de Madrid en LaLiga. Los empates ante el Deportivo Alavés y el Elche muestran que no siempre ha ofrecido su mejor versión, pero, en conjunto, es un equipo que está ganando confianza.

Osasuna-Athletic Bilbao: últimos enfrentamientos directos

Los últimos enfrentamientos entre estos clubes han sido muy igualados. El Athletic Bilbao venció 1-0 a Osasuna en LaLiga en abril de 2026, en el duelo oficial más reciente entre ambos, mientras que el partido de enero de 2026 terminó 1-1 en Pamplona. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el Athletic cuenta con una ligera ventaja, aunque la victoria de Osasuna sobre su rival en la Copa del Rey en enero de 2025 demuestra que, en esta rivalidad, el equipo local siempre es capaz de poner las cosas difíciles.