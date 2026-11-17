El Omonia Nicosia recibe al Celtic el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Neo GSP de Nicosia.

El Omonia Nicosia y el Celtic nunca se han enfrentado en competición oficial, por lo que este encuentro de la UEFA Europa League será el primero entre ambos clubes. Los dos equipos afrontan un duelo inédito en el que buscarán sumar puntos importantes durante la fase de liga del torneo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Omonia Nicosia-Celtic, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League?

El Omonia Nicosia-Celtic se disputará en el estadio Neo GSP de Nicosia el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de los clubes: Las entradas pueden comprarse directamente a través de las plataformas oficiales y las taquillas del Omonia Nicosia y del Celtic, que suelen ser la opción más segura y directa para los aficionados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos estándar: Suelen costar aproximadamente entre 25 y 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas por los clubes a través de sus canales oficiales, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más baratas: Suelen partir de unos 80 a 85 €

Suelen partir de unos Precios medios de mercado: Pueden subir de 120 € a más de 200 €.

Omonia Nicosia-Celtic de la Europa League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Omonia Nicosia y del Celtic

El Omonia ha ganado dos de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, ha perdido tres y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Anorthosis en la liga de Chipre, aunque perdió 3-1 contra el NEC Nijmegen en su anterior partido de la Europa League. Antes, en esta misma campaña, el Benfica le ganó 4-1. El equipo de Berg ha marcado ocho goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros.

El Celtic ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente venció por 1-0 al Kilmarnock en la liga escocesa y, en su anterior partido de la Europa League, derrotó por 3-2 al Besiktas. Su única derrota en esta serie fue por 2-0 ante el Falkirk. El Celtic ha marcado siete goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Omonia Nicosia-Celtic: historial reciente de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Omonia Nicosia y el Celtic. Se añadirá más contexto histórico cuando los registros estén disponibles.