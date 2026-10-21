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Premier League
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Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest-Manchester City: precios de la Premier League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

El Nottingham Forest se enfrenta al Manchester City en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado en marzo de 2026, ambos equipos empataron 2-2 en un partido reñido en el Etihad Stadium.

Anteriormente, en esa misma temporada 2025-26 de la Premier League, el Manchester City logró una ajustada victoria por 1-2 en su visita al City Ground en diciembre de 2025.

¿Cuándo comienza el Nottingham Forest contra el Manchester City de la Premier League?

El Nottingham Forest contra el Manchester City se disputa en el City Ground de Nottingham el sábado 7 de noviembre de 2026.

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Premier League - Jornada 10
City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest contra el Manchester City de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Manchester City en el City Ground:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Para quienes quieran comprar entradas directamente a su precio oficial, estas se ponen a la venta a través de los canales oficiales del Nottingham Forest. La venta suele abrirse por fases, empezando por los socios del club, como los miembros de MyForest Pro, antes de pasar a otros grupos en función de la disponibilidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest contra el Manchester City de la Premier League?

El precio de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Manchester City varía según se compren directamente a través de los canales oficiales o en el mercado secundario.

1. Canales oficiales del club

  • Entradas generales para adultos: Las entradas estándar suelen costar aproximadamente entre 50 £ y 95 £ o más.
  • Entradas para la afición visitante: Gracias al límite de precios de las entradas para visitantes en la Premier League, quienes ocupen la zona visitante pagarán un máximo de 30 £.
  • Paquetes de hospitality y VIP: Los paquetes oficiales de hospitality del club en el City Ground suelen partir de entre 250 £ y 500 £ o más por persona e incluyen servicios adicionales como comida antes del partido y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Entradas de reventa estándar: Las entradas de reventa más económicas para este partido destacado cuestan actualmente alrededor de 155 £.
  • Precios medios de mercado: Los asientos de entrada general suelen tener un precio medio de entre 800 £ y 850 £ o más.
  • Reventa VIP y prémium: Las entradas de hospitality prémium o los asientos preferentes en las gradas laterales pueden costar entre 1.000 £ y más de 2.000 £, según el vendedor y la ubicación del asiento.

Nottingham Forest contra Manchester City en la Premier League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Nottingham Forest y el Manchester City

El Nottingham Forest afronta este partido con un balance reciente irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En su partido más reciente perdió 0-1 en casa ante el Coventry City en la Premier League y también cayó 2-0 frente al Leeds United en la Copa de la Liga. Durante esa racha, el Forest logró una victoria por 1-2 a domicilio ante el Aston Villa y demostró que puede competir al empatar 0-0 con el Tottenham Hotspur. En esos cinco partidos marcó tres goles y encajó cuatro.

El Manchester City llega con pleno de victorias en sus últimos cinco partidos entre la Premier League, la Copa de la Liga y la Champions League. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-3 ante el Sunderland en la Premier League, y también le marcó cinco goles al Norwich City sin encajar ninguno en la Copa de la Liga. Durante esa racha, el City venció 1-0 al Manchester United en la liga y derrotó 2-0 al FC Porto en la Champions League. Marcó 13 goles en esos cinco encuentros y solo encajó tres.

NFO

NFO - Formulario

TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MCI

MCI - Formulario

SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Nottingham Forest contra Manchester City: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 y se disputó en el estadio del Manchester City en marzo de 2026, en la Premier League. En el partido anterior, jugado en el City Ground en diciembre de 2025, el City ganó 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos, que también incluyen una victoria del City por 2-0 en la FA Cup y otra por 3-0 en diciembre de 2024, el Manchester City presenta el mejor balance, aunque el Forest logró ganar 1-0 en casa en marzo de 2025.

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Copa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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