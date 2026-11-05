El Nottingham Forest recibe al Chelsea el viernes 27 de noviembre de 2026 en el City Ground de Nottingham.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en Stamford Bridge en mayo de 2026, el Nottingham Forest logró una contundente victoria por 3-1 ante el Chelsea. Antes de ese resultado, el Chelsea había conseguido un sólido triunfo a domicilio por 3-0 frente al Forest en el City Ground en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest-Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Nottingham Forest-Chelsea de la Premier League?

El Nottingham Forest-Chelsea se disputa en el City Ground de Nottingham el viernes 27 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 27 nov 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest-Chelsea de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Chelsea:

1. Canales oficiales de los clubes

Abonos y canales oficiales de venta de entradas de los clubes: La forma más directa y oficial de comprar entradas es acudir a los portales de venta de los respectivos clubes: el Nottingham Forest para la afición local o el Chelsea para la visitante. Las entradas oficiales suelen requerir ser socio del club y están sujetas a disponibilidad, puntos de fidelidad y criterios de selección para el partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest-Chelsea de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Chelsea:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos en la grada inferior: Generalmente, a partir de unas 35 a 55 £ .

Generalmente, a partir de unas . Asientos en la grada superior: Generalmente, a partir de unas 30 a 45 £ .

Generalmente, a partir de unas . Asientos en la tribuna principal o en las gradas laterales: Entre 45 y 65 £ .

Entre . Asientos en las gradas de los fondos: Entradas generales estándar de unas 30 a 50 £ .

Entradas generales estándar de unas . Asientos prémium y paquetes de hospitalidad: Suelen costar a partir de 150 a 400 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de asientos en la grada inferior: Suelen costar entre 120 y 300 £ o más , según la cercanía de la fila al terreno de juego y la demanda general para el partido.

Suelen costar entre , según la cercanía de la fila al terreno de juego y la demanda general para el partido. Reventa de asientos en la grada superior: Generalmente, a partir de unas 80 a 140 £ .

Generalmente, a partir de unas . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar a partir de 250 a 450 £ o más por persona.

Nottingham Forest-Chelsea de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Nottingham Forest y el Chelsea

El Nottingham Forest llega a este encuentro en un mal momento, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos de la Premier League. Su único triunfo en esa racha fue un 2-1 a domicilio ante el Aston Villa, pero desde entonces ha perdido contra el Crystal Palace, el Arsenal y el Coventry City, y en su partido más reciente empató 1-1 con el Ipswich Town. El Forest ha encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros y parece vulnerable tanto en defensa como en ataque.

Los resultados recientes del Chelsea son dispares. Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Premier League, con un 2-0 a domicilio ante el Everton y un 5-1 frente al Bournemouth, pero las derrotas contra el Tottenham y el Brentford y el empate ante el Hull City ponen de manifiesto la irregularidad que Alonso trata de corregir. La derrota por 0-2 en casa ante el Tottenham en su último encuentro fue su resultado más perjudicial, y el Chelsea solo marcó dos goles en las tres derrotas de esta racha.

Nottingham Forest-Chelsea: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Nottingham Forest por 1-3 en Stamford Bridge en mayo de 2026, un resultado que dará confianza a los jugadores de Glasner de cara a este partido. Sin embargo, el Chelsea ha llevado generalmente la iniciativa en sus duelos recientes y ha ganado tres de los últimos cinco. En esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 11 goles y ha encajado siete. En cuanto a los encuentros de esta serie disputados en casa del Forest, la derrota por 0-3 en el City Ground en octubre de 2025 recuerda la capacidad del Chelsea para rendir a domicilio.