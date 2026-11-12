El Norwich City recibe al Wrexham el sábado 5 de diciembre de 2026 en Carrow Road, en Norwich.

Su primer enfrentamiento tuvo lugar en septiembre de 2025 en Carrow Road, donde el Wrexham, como visitante, logró una emocionante victoria por 2-3. El Norwich City se tomó la revancha en el partido de vuelta, con un trabajado triunfo a domicilio por 1-2 en el Racecourse Ground en enero de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Norwich City contra el Wrexham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Norwich City contra el Wrexham de la Championship?

El Norwich City contra el Wrexham se disputa el sábado 5 de diciembre de 2026 en Carrow Road, en Norwich.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 Carrow Road

¿Cómo comprar entradas para el Norwich City contra el Wrexham de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Norwich City y el Wrexham, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Norwich City: Como club anfitrión, el Norwich City vende las entradas directamente a través de su web oficial, su plataforma de venta de entradas o el teléfono de su taquilla.

Como club anfitrión, el Norwich City vende las entradas directamente a través de su web oficial, su plataforma de venta de entradas o el teléfono de su taquilla. Venta oficial de entradas del Wrexham AFC: El Wrexham dispone de un cupo de entradas para los aficionados que viajen a Carrow Road. Las entradas para la afición visitante se distribuyen directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Wrexham.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Norwich City contra el Wrexham de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Norwich City y el Wrexham:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: De 30 a 45 £.

De 30 a 45 £. Entradas con descuento para mayores y adultos jóvenes: De 20 a 30 £.

De 20 a 30 £. Entradas para menores de 18 años: De 10 a 15 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar: De 65 a 95 £.

De 65 a 95 £. Asientos en los laterales o de categoría superior: De 110 a 160 £.

De 110 a 160 £. Paquetes VIP con servicios de hospitalidad: De 220 a más de 350 £.

Norwich City contra Wrexham en la Championship: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Norwich City y el Wrexham

El Norwich City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Championship y ha perdido dos, con siete goles a favor y tres en contra en ese tramo. Su encuentro más reciente terminó con una contundente victoria por 4-0 ante el Derby County. En ese mismo periodo también venció al Watford por 3-2 y al Charlton Athletic por 3-1. Sus dos derrotas fueron ante el Portsmouth y el Southampton, ambas por un solo gol.

El Wraxham ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga y ha perdido tres, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Middlesbrough, después de caer por 1-0 en el campo del Sheffield United. El Wrexham también logró un triunfo por 4-1 ante el Preston North End durante ese tramo, aunque las derrotas frente al Blackburn Rovers y el West Bromwich Albion ponen de relieve la irregularidad que debe corregir el equipo de Parkinson.

Norwich City contra Wrexham: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Wrexham recibió al Norwich City en la Championship y ganó 1-2. Antes, el Norwich recibió al Wrexham en septiembre de 2025 y perdió 2-3. En los dos enfrentamientos registrados, el Wrexham lleva ventaja con dos victorias en dos partidos, cinco goles a favor y tres en contra.