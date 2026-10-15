La Liga de Naciones de la UEFA continúa con el partido entre Noruega y Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones llegan a este encuentro decididas a sumar puntos cruciales para mejorar su posición en el grupo.

GOAL ofrece toda la información oficial sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar tu asiento.

¿Cuándo empieza el Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA?

El Noruega-Gales se disputará en el Ullevaal Stadium de Oslo. La hora exacta de inicio está pendiente de confirmación a través de la cadena que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas oficiales para este partido se distribuyen principalmente a través de Ticketmaster Norway, la plataforma oficial de venta de entradas de la Federación Noruega de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos disputados en Oslo. Los aficionados deben registrarse en la plataforma y comprar sus entradas cuanto antes una vez que se pongan a la venta los cupos generales.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o ya no quedan asientos estándar en la plataforma oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas estándar para este partido en la plataforma oficial cuestan aproximadamente entre 40 y 50 € en las zonas de acceso general situadas detrás de las porterías del Ullevaal Stadion.

Cuando se agotan los cupos estándar de la venta oficial, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 161 €.

Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Noruega y Gales

Noruega llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado ocho goles y encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes había ganado dos partidos eliminatorios consecutivos, ambos por 2-1, frente a Brasil y Costa de Marfil, tras caer por 4-1 ante Francia en la fase de grupos. Noruega inició esa racha de cinco encuentros con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Gales suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso disputado en junio. Antes había empatado 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte y había perdido por el marcador global ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación para el Mundial. Su única victoria en esa serie llegó frente a Macedonia del Norte, a la que goleó por 7-1 en noviembre de 2025.

Noruega-Gales: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2011, cuando Gales ganó 4-1 en el Cardiff City Stadium en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados, Gales ha ganado dos veces, Noruega una y otros dos encuentros han terminado en empate. El historial de enfrentamientos directos está muy igualado y Noruega no ha vencido a Gales en ninguno de sus últimos cuatro duelos.



