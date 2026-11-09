Cómo conseguir entradas para el Noruega-Gales: precios de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de entradas de última hora y más

La Liga de Naciones de la UEFA continúa con el partido en el que Noruega recibe a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones europeas llegan decididas a sumar puntos cruciales para mejorar su posición en el grupo.

GOAL ofrece toda la información oficial del partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo comienza el Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA?

El Noruega-Gales se disputará en el estadio Ullevaal de Oslo. La hora exacta del inicio está pendiente de confirmación a través de la cadena que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas oficiales para este partido se distribuyen principalmente a través de Ticketmaster Norway, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Noruega de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos en casa disputados en Oslo. Los aficionados deben registrarse en la plataforma y comprar las entradas cuanto antes, una vez que salgan a la venta las localidades destinadas al público general.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o ya no quedan localidades estándar en la plataforma oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas estándar para este partido en la plataforma oficial cuestan aproximadamente entre 40 y 50 € para localidades de acceso general detrás de las porterías del Ullevaal Stadion.

Cuando se agotan las localidades estándar de la venta oficial, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 161 €.

Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Noruega y Gales

Noruega llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado ocho goles y ha encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes había ganado dos partidos consecutivos de la fase eliminatoria, ambos por 2-1, ante Brasil y Costa de Marfil, después de caer por un contundente 4-1 frente a Francia en la fase de grupos. Noruega inició esa serie de cinco encuentros con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Gales suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso disputado en junio. Antes había empatado 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte y había perdido por el marcador global frente a Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación para el Mundial. Su única victoria en esta serie llegó ante Macedonia del Norte, a la que goleó por 7-1 en noviembre de 2025.

Noruega-Gales: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2011, cuando Gales ganó 4-1 en el Cardiff City Stadium en un amistoso. En los últimos cinco encuentros registrados, Gales ha ganado dos veces, Noruega una y otros dos terminaron en empate. El balance de enfrentamientos directos está muy igualado y Noruega no ha vencido a Gales en ninguno de sus últimos cuatro duelos.