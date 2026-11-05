El Niza recibe al Troyes el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en abril de 2023, cuando el Niza logró una ajustada victoria a domicilio por 0-1 en el Stade de l'Aube. Antes de ese triunfo, ambos equipos protagonizaron en octubre de 2022 un emocionante partido de cinco goles que terminó con victoria del Niza por 3-2 en el Allianz Riviera.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza-Troyes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Niza-Troyes de la Ligue 1?

El Niza-Troyes se disputa el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Allianz Riviera

¿Cómo comprar entradas para el Niza-Troyes de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Niza y el Troyes:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la web oficial de venta de entradas del OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) para acceder a la venta directa, la preventa para socios y las entradas individuales habituales a medida que se acerque la fecha del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza-Troyes de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Niza y el Troyes:

1. Canales oficiales del club

Categorías estándar y superiores: Desde unos 40 € para las categorías básicas, con precios que aumentan según la zona concreta del estadio.

Desde unos las categorías básicas, con precios que aumentan según la zona concreta del estadio. Categorías de precio intermedio: Generalmente cuestan entre 45 € y 75 € , según la visibilidad y la proximidad al terreno de juego.

Generalmente cuestan entre , según la visibilidad y la proximidad al terreno de juego. Categorías prémium y de hospitalidad: Cuestan desde unos 70 € hasta más de 95 € por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como Ticombo publican entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa económica: Desde unos 25 € hasta 35 € , según la oferta y la demanda.

Desde unos , según la oferta y la demanda. Reventa de precio intermedio: Generalmente cuestan entre 40 € y 80 € .

Generalmente cuestan entre y . Reventa prémium: Suelen costar desde 90 € hasta más de 150 €, según la disponibilidad.

Niza-Troyes de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Niza y Troyes

El Niza ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 1-2 ante el Brest el 23 de octubre. En esa racha también venció al Estrasburgo por 2-1 y al Lille por 2-1. La única derrota llegó ante el Lyon, que ganó 2-1, mientras que una derrota frente al Auxerre a principios de septiembre completa ese periodo de cinco partidos.

El Troyes solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, con un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante el Toulouse el 25 de octubre, después de caer por 1-3 frente al Lens y por 0-2 en Marsella. La única victoria de ese tramo fue un empate 2-2 con el Dijon en un amistoso, y en septiembre perdió por 2-0 ante el Angers en la Ligue 1. El Troyes ha encajado goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos de liga.

Niza-Troyes: Enfrentamientos directos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes se produjo en abril de 2023, cuando el Niza ganó 0-1 a domicilio ante el Troyes en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Niza suma tres victorias por dos del Troyes, sin ningún empate. El Niza ganó en casa por 3-2 en octubre de 2022 y por 1-0 en abril de 2022, mientras que el Troyes se impuso en octubre de 2021 y abril de 2018.