Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

¿Aún no has hecho esta temporada una visita a la catedral del fútbol que es St James' Park? Muy pronto tendrás la oportunidad perfecta, ya que el Newcastle United recibe al Hull City en un duelo de la Premier League el sábado 19 de septiembre. Reserva hoy tus entradas.

Los aficionados del Newcastle ya han presenciado varios partidos vibrantes en St James' Park y la nueva temporada no ha hecho más que empezar. El Toon arrancó con un épico 2-2 ante el Liverpool en la liga y después superó al West Brom por 3-2 en la Carabao Cup, para mandar a casa felices a los seguidores vestidos de blanco y negro.

La temporada pasada, el Newcastle logró victorias en casa por 2-1 y 4-3 ante los recién ascendidos Burnley y Leeds, respectivamente. Matthias Jaissle, que asumió el cargo de entrenador en verano, espera que el Newcastle United pueda mantener esa dinámica ganadora contra otro recién llegado a la Premier League, el Hull City.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United vs Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Hull City?

El Newcastle United vs Hull City se disputa en St James' Park (Newcastle) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Hull City de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada encuentro hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus entradas, los miembros que se quedaron sin ellas en el sorteo pueden comprar las que hayan sido devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Hull City de la Premier League?

El precio de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los duelos destacados contra rivales del top 6 o adversarios del derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen un precio prémium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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