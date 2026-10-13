El Monaco recibe al Lille el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

El LOSC Lille ganó por 1-0 el último enfrentamiento entre ambos, disputado en el Stade Louis II en mayo de 2026. Los dos equipos suelen luchar por clasificarse para la Champions League, lo que convierte este duelo de principios de temporada en una cita clave de la máxima categoría francesa.

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¿Cuándo se juega el Monaco-Lille de la Ligue 1?

El Monaco-Lille se disputa el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

Ligue 1 - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Monaco-Lille de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el AS Monaco y el LOSC Lille en el Stade Louis II, tienes varias opciones de venta directa y reventa:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de entradas del AS Monaco: La opción más fiable y directa es comprar las entradas en la página de venta de la web oficial del AS Monaco. La venta al público general suele abrirse unas semanas antes del partido.

Taquillas del Stade Louis II: Si estás en Mónaco, las taquillas físicas del Stade Louis II venden las entradas de acceso general que queden disponibles el día del partido o en los días previos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como StubHub ofrecen entradas de vendedores particulares. Los precios en las plataformas de reventa pueden variar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Monaco-Lille de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el AS Monaco-LOSC Lille en el Stade Louis II varían según se compren directamente al club o en plataformas de reventa, así como por la ubicación del asiento:

1. Taquillas y portal oficial del AS Monaco

Las entradas de acceso general vendidas directamente por el AS Monaco a su precio oficial suelen costar entre 10 y 89 €:

Grada familiar y fondos: entre 10 y 15 € aproximadamente

Categorías 3 y 4 (gradas superiores y laterales): entre 22 y 29 € aproximadamente

Categorías 1 y 2 (gradas centrales principales y Tribune Honneur): entre 40 y 89 € aproximadamente

Paquetes VIP oficiales: desde unos 350 € por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios varían según la demanda:

Asientos más económicos y de categoría 2 (Tribune Secondes): desde 50 hasta 94 €

Categoría 1 y grada principal (Tribune Honneur y Premières): entre 120 y 170 €

Paquetes VIP revendidos: entre 350 y más de 1.300 €

Monaco-Lille de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Monaco y el Lille

El Monaco llega a este encuentro en un gran momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Lens en la Ligue 1, precedido de un empate 1-1 en casa del Estrasburgo. Las victorias anteriores frente al Paris Saint-Germain y el Marsella muestran el nivel de los rivales a los que se ha impuesto el equipo de Luis. El Monaco ha marcado 10 goles y ha encajado tres en esos cinco partidos, cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como su solidez defensiva.

El Lille ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente cayó por 2-1 ante el Niza, después de vencer por 2-0 al Troyes en liga. En esa racha también figuran un empate 2-2 contra el Paris Saint-Germain y una victoria 1-0 en casa del Toulouse, aunque la derrota por 3-2 frente al Real Betis en la Champions League supuso un revés. El Lille ha marcado ocho goles y ha encajado otros ocho en esos cinco partidos.

Monaco-Lille: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El último encuentro entre ambos clubes terminó con una victoria del Lille por 1-0 en el Stade Louis II en mayo de 2026, un resultado que dará confianza al equipo de Ancelotti de cara a su regreso a ese estadio. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lille ha ganado tres veces y el Monaco una, mientras que el otro partido acabó en empate. El Lille ha llevado la mejor parte en esta serie recientemente, al ganar tres de los últimos cuatro duelos que no terminaron en empate.