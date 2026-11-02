El Mónaco recibe al Auxerre el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Luis II de Mónaco.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar en abril de 2026 y terminó con un entretenido empate 2-2 en el estadio Luis II. Anteriormente, en la temporada 2025-26, el Mónaco logró una ajustada victoria a domicilio por 1-2 ante el Auxerre en la Copa de Francia.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mónaco contra el Auxerre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Mónaco contra el Auxerre de la Ligue 1?

El Mónaco contra el Auxerre comienza el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Luis II de Mónaco.

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Mónaco contra el Auxerre de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Mónaco y el Auxerre:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través del portal oficial de venta de entradas del AS Mónaco, especialmente si buscas entradas generales o localidades en las zonas de la afición local.

La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través del portal oficial de venta de entradas del AS Mónaco, especialmente si buscas entradas generales o localidades en las zonas de la afición local. Taquillas del estadio: En ocasiones, se pueden comprar entradas directamente en las taquillas del estadio Luis II antes del día del partido, según disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mónaco contra el Auxerre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el AS Mónaco y el AJ Auxerre en el estadio Luis II varían según el canal de compra y la categoría de la localidad.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar / localidades detrás de las porterías: Suelen costar a partir de unos 40 a 45 € en las zonas básicas para aficionados.

Suelen costar a partir de unos en las zonas básicas para aficionados. Laterales / Seconde Tiers: Las localidades de categoría intermedia suelen costar entre 60 y 90 € y ofrecen una vista más amplia del terreno de juego.

Las localidades de categoría intermedia suelen costar entre y ofrecen una vista más amplia del terreno de juego. Premieres y categorías prémium: Las localidades prémium en las gradas inferior y superior cuestan entre 100 y 130 € .

Las localidades prémium en las gradas inferior y superior cuestan entre . Experiencias VIP y Honneurs: Los paquetes de hospitalidad de lujo y las localidades de máxima categoría en la grada cubierta suelen partir de unos 500 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de localidades detrás de las porterías / en la grada superior: Los precios parten de unos 50 a 55 € (aprox. 55 a 60 $).

Los precios parten de unos (aprox. 55 a 60 $). Zonas Seconde estándar: Las localidades estándar en los laterales suelen costar, de media, entre 80 y 90 € .

Las localidades estándar en los laterales suelen costar, de media, entre . Reventa de localidades en los laterales y en Premieres: Las localidades prémium no VIP de reventa suelen costar entre 105 y 120 € .

Las localidades prémium no VIP de reventa suelen costar entre . Reventa de entradas de hospitalidad VIP: Las entradas de hospitalidad pueden superar los 500 € según la disponibilidad y la demanda.

Mónaco contra Auxerre en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mónaco y el Auxerre

El Mónaco ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Lorient en la Ligue 1, aunque después logró una victoria a domicilio por 1-2 frente al CSKA Sofia en la Conference League. Antes, empató 2-2 con el Toulouse y venció 2-1 al Lens. En esos cinco partidos, el Mónaco marcó ocho goles y encajó cuatro.

El Auxerre ha ganado tres partidos, perdido uno y ganado otro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria por 1-3 ante el Le Havre en la Ligue 1. Antes sufrió una dura derrota por 4-1 frente al Rennes, pero se recuperó con victorias ante el Clermont Foot, el Brest y el Niza. El Auxerre marcó once goles y encajó nueve en ese periodo de cinco partidos.

Mónaco contra Auxerre: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre el Mónaco y el Auxerre, disputado en el estadio Luis II en abril de 2026 en la Ligue 1, terminó 2-2. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Mónaco ha logrado tres victorias, ha habido un empate y un resultado favorable al Auxerre. El Mónaco ganó 4-2 en casa en febrero de 2025, venció 1-2 a domicilio al Auxerre en la Copa de Francia en diciembre de 2025 y se impuso 1-2 a domicilio en la Ligue 1 en septiembre de 2025. La única victoria del Auxerre en esa serie llegó en una derrota en casa por 0-3 en septiembre de 2024, un partido que ganó el Mónaco.