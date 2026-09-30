Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Ipswich Town: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Manchester City se enfrenta al Ipswich Town el sábado 17 de octubre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

El Ipswich ha tenido ventaja anteriormente, incluido un memorable doble triunfo liguero sobre el City durante la temporada 2000-01. Sin embargo, los enfrentamientos recientes en la máxima categoría han visto al Manchester City dominar este duelo, con una victoria por 4-1 en el Etihad Stadium en agosto de 2024 gracias a un hat-trick de Erling Haaland.

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¿Cuándo es el saque inicial del Manchester City vs Ipswich Town de la Premier League?

El Manchester City vs Ipswich Town se disputa en el Etihad Stadium de Mánchester el sábado 17 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Ipswich Town de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Manchester City e Ipswich Town, sigue estas opciones principales:

1. Sitio web oficial del Manchester City

Requisito de membresía: Las entradas de admisión general para los partidos de Premier League en el Etihad Stadium se venden casi exclusivamente a los miembros oficiales Cityzens Matchday o Junior Members. Primero tendrás que adquirir una membresía antes de acceder al portal de entradas.

Lanzamientos de entradas e intercambio: Los partidos agotan sus entradas rápidamente, pero a menudo hay entradas adicionales disponibles más cerca del día del partido mediante lanzamientos oficiales o a través de abonados que ponen sus asientos en el Manchester City Ticket Exchange oficial.

Paquetes hospitality: Si las entradas de admisión general están agotadas, las opciones oficiales de hospitality, que incluyen asiento para el partido junto con comida, bebida o acceso a sala, no requieren una membresía estándar y pueden comprarse directamente a través del sitio web del club.

2. Entradas para aficionados visitantes (sección del Ipswich Town)

Si quieres sentarte en la sección visitante, las entradas deben comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Ipswich Town FC. Están estrictamente restringidas a miembros registrados del Ipswich Town o abonados en función de los puntos de fidelidad.

3. Plataformas autorizadas de venta secundaria de entradas

Si no hay entradas generales oficiales disponibles, mercados secundarios de entradas como StubHub alojan anuncios de reventa entre aficionados para entradas de admisión general y asientos hospitality. Los precios en plataformas secundarias pueden fluctuar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Ipswich Town de la Premier League?

Los precios oficiales de las entradas para el partido de Premier League entre Manchester City e Ipswich Town varían en función de la categoría del asiento, la sección y el grupo de edad.

1. Entradas oficiales locales (sección del Manchester City)

Las entradas de admisión general en el Etihad Stadium están escalonadas por categoría y concesión:

Adultos: 30 £ - 60 £

Mayores de 65 años / adultos jóvenes (18-21) / aficionados con discapacidad: 22,50 £ - 45 £

Juniors (menores de 18 años): 10 £ - 30 £

2. Entradas oficiales para aficionados visitantes (sección del Ipswich Town)

Precio máximo para adultos: 30 £ (según la normativa de la Premier League, todas las entradas de adulto para aficionados visitantes en todos los estadios tienen un precio máximo de 30 £)

Concesiones y juniors: 14 £ - 25 £

3. Paquetes hospitality

Hospitality oficial del City: Oscilan entre 130 £ y 450 £+ por persona dependiendo de la sala, la inclusión de comida/bebida y la ubicación del asiento.

4. Reventa y plataformas de mercado secundario

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, no se aplica el precio nominal y los precios de las entradas suelen empezar en torno a 50 £ y 110 £+ por entrada, dependiendo de la disponibilidad y la ubicación del asiento.

Manchester City vs Ipswich Town de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City vs Ipswich Town

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su única derrota llegó contra el Arsenal en la Community Shield. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Porto en la Champions League, y también firmó un triunfo por 4-1 ante el Crystal Palace en la Premier League durante esa racha. El City ha marcado ocho goles en esos cinco partidos y ha encajado cinco, con tres victorias consecutivas en todas las competiciones de cara a este encuentro.

El Ipswich Town ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su última aparición en la Premier League terminó con una derrota por 0-2 ante el Liverpool, y antes de eso cayó por 5-2 frente al Manchester United. Su única victoria liguera en esa racha llegó contra el Sunderland. En cinco partidos, el Ipswich ha marcado ocho goles, pero ha encajado diez, lo que refleja una defensa que ha tenido problemas para mantener la regularidad.

Manchester City vs Ipswich Town: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue un partido de Premier League en enero de 2025, cuando el Manchester City ganó 6-0 en Portman Road. Antes de eso, el City venció al Ipswich por 4-1 en el Etihad Stadium en agosto de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en todas las competiciones, el City ha ganado cuatro y el Ipswich uno, y la única victoria del Ipswich llegó en una eliminatoria de la Carabao Cup en diciembre de 2000.