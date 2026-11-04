El Manchester City recibe al Napoli el martes 24 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2025-26, cuando el Manchester City logró una cómoda victoria por 2-0 en el Etihad Stadium. En sus enfrentamientos históricos en competiciones oficiales de la UEFA, el Manchester City lleva ventaja con tres victorias frente a las dos del Napoli, además de un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City contra el Napoli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

El Manchester City contra el Napoli se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

Hay varias opciones principales para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Manchester City y el SSC Napoli:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Manchester City es el método más seguro y directo. Por lo general, se necesita una afiliación activa al club, como Matchday o Premium, para acceder a los periodos de venta según los criterios de compras anteriores. Allí se pueden adquirir directamente las entradas oficiales de acceso general y los paquetes de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

Este es el desglose de las opciones de entradas y los precios estimados en euros para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el SSC Napoli:

1. Canales oficiales del club

Acceso general (grada superior / detrás de la portería): Desde unos 55 € a 70 € , según la grada y el sector exactos.

Desde unos , según la grada y el sector exactos. Acceso general (lateral / zona central): Generalmente, entre 80 € y 130 € para socios durante los primeros periodos de venta.

Generalmente, entre para socios durante los primeros periodos de venta. Paquetes oficiales de hospitalidad: Desde aproximadamente 200 € a 400 €, según la experiencia concreta en la sala de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa en la grada superior / fondo: Generalmente, desde unos 60 € a 95 € .

Generalmente, desde unos . Reventa en la grada inferior / lateral: Entre 100 € y 230 € .

Entre . Reventa de entradas VIP y paquetes de hospitalidad: Entre 250 € y más de 500 €, según la plataforma y los servicios incluidos.

Manchester City contra SSC Napoli en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el SSC Napoli

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota fue un 2-4 en casa ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Su partido más reciente se saldó con una victoria por 5-1 ante el AEK Athens en la Champions League. Durante esta racha también ganó 3-2 al Ipswich Town en la Premier League y 5-3 al Sunderland. El City ha marcado 18 goles y encajado 11 en esos cinco partidos, con una producción ofensiva constante.

El Napoli ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Bodo/Glimt en la Champions League, pero en ese mismo periodo perdió 1-0 ante el Venezia en la Serie A y 3-1 ante el Villarreal en la Champions League. También venció 3-0 al Frosinone en la Serie A y empató 1-1 con la Fiorentina. El Napoli ha marcado 12 goles y encajado ocho en esos cinco encuentros.

Manchester City contra SSC Napoli: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2025-26, cuando el Manchester City ganó 2-0 en el Etihad Stadium en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos disputados en la Champions League, el City suma tres victorias frente a las dos del Napoli. Los equipos también han empatado una vez en ese periodo. La victoria más reciente del Napoli llegó en noviembre de 2011, cuando ganó 2-1 en casa.