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Cómo conseguir entradas para el Málaga vs Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Málaga se enfrenta al Espanyol en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Málaga se enfrenta al Espanyol el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2021, durante un duelo de Segunda División, en el que el Espanyol logró una cómoda victoria en casa por 3-0. En su historial global de enfrentamientos directos en LaLiga, el Espanyol lidera con 13 victorias, frente a las 8 del Málaga, además de 5 empates.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga vs Espanyol, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Espanyol de LaLiga?

El Málaga vs Espanyol se disputa en el Estadio La Rosaleda de Málaga, el domingo 11 de octubre de 2026.

crest
Primera División - Jornada 8
Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Espanyol de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. RCD Espanyol en el Estadio La Rosaleda, sigue estos pasos:

Canales oficiales del club

  • Portal oficial de entradas: Visita online el portal oficial de venta de entradas del Málaga CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.
  • Taquillas del Estadio La Rosaleda: Puedes comprar entradas directamente en las taquillas del estadio en Málaga. La taquilla suele abrir de lunes a viernes en horario comercial en los días previos al encuentro y el día de partido hasta el saque inicial, siempre que sigan quedando entradas disponibles.
  • Membresía del club (Malaguista): Los miembros oficiales del Málaga CF reciben acceso prioritario a la venta de entradas antes de que se abra al público general, además de descuentos en el precio de las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Espanyol de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Málaga CF vs. RCD Espanyol en el Estadio La Rosaleda dependen del canal de compra y de la categoría del asiento:

Compra directa oficial (taquilla del Málaga CF y web oficial)

  • Entradas para el público general: Las entradas estándar para un solo partido suelen partir de entre 30 € y 60 € para asientos estándar en los fondos detrás de las porterías (Fondo / Gol).
  • Asientos de zona media y premium: Los asientos preferentes en los laterales (Preferencia y Tribuna) suelen oscilar entre 70 € y 120 €, según la cercanía al terreno de juego.
  • Paquetes VIP y hospitality: Las opciones premium de hospitality suelen comenzar en torno a 150 € a 250 €+.

Plataformas secundarias de venta de entradas

Si compras a través de plataformas de reventa o mercados secundarios de entradas como StubHub debido a la alta demanda, espera que los precios reflejen la demanda del mercado:

  • Precio inicial de reventa: Las opciones secundarias suelen empezar en torno a 110 € a 130 €.
  • Reventa de categoría 1 y asientos premium en los laterales: Las vistas centrales o los asientos de Tribuna en plataformas de reventa suelen situarse entre 200 € y 450 €+.

Málaga vs Espanyol de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Espanyol

El Málaga ha sumado dos puntos en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Levante, mientras que un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna anteriormente en esta racha demuestra que puede competir de tú a tú contra ciertos rivales. El golpe más duro llegó con una derrota por 4-0 ante el Real Madrid, y también perdió por 2-0 frente al Atlético de Madrid. En esos cuatro partidos de liga, el Málaga ha marcado dos goles y ha encajado siete.

El Espanyol ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cuatro encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en Sevilla, y su mejor actuación de esta racha fue una victoria por 3-0 sobre el Levante. Perdió 2-1 contra el Real Madrid y 2-1 ante la Real Sociedad en los otros dos partidos. El Espanyol ha marcado seis goles y ha encajado seis en esos cuatro encuentros ligueros.

MAL

MAL - Formulario

RMA
L4-0
LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
L1-3
GET
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ESP

ESP - Formulario

RSO
L2-1
SEV
D1-1
OSA
W0-2
RAY
L2-1
ELC
L1-3
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Málaga vs Espanyol: historial reciente de enfrentamientos directos

El partido más reciente entre estos equipos tuvo lugar en mayo de 2021, cuando el Espanyol venció al Málaga por 3-0 en Segunda División. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos, el Espanyol ha ganado cuatro y el Málaga ninguno, con un resultado que no figura como victoria para ninguno de los dos en ese conjunto de datos. El Espanyol ha sido la fuerza dominante en este duelo, al ganar ambos enfrentamientos de Segunda División y tres de los tres últimos partidos de LaLiga entre los clubes.

Cara a cara

MálagaEmpateEspanyol
0
0
5
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
1Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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