El Málaga recibe al Athletic de Bilbao el domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio La Rosaleda de Málaga.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes en Primera División fueron muy disputados, entre ellos un emocionante empate 3-3 en La Rosaleda. El Athletic de Bilbao se impuso en su último duelo liguero oficial antes de la ausencia del Málaga, con una victoria por 2-1 en San Mamés.

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¿Cuándo se juega el Málaga contra el Athletic de Bilbao de LaLiga?

El Málaga contra el Athletic de Bilbao se juega en el estadio La Rosaleda de Málaga el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga contra el Athletic de Bilbao de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Málaga y el Athletic de Bilbao:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar directamente la web oficial del Málaga CF o la del Athletic Club para conocer la venta directa de entradas, los cupos para socios y la disponibilidad en taquilla.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga contra el Athletic de Bilbao de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Málaga y el Athletic de Bilbao:

1. Canales oficiales de los clubes

Detrás de las porterías / grada alta (Fondo Alto): Generalmente, entre 30 € y 50 € .

Generalmente, entre . Detrás de las porterías / grada baja (Fondo Bajo): Normalmente, entre 45 € y 75 € .

Normalmente, entre . Lateral / grada alta (Tribuna / Lateral Alta): Por lo general, entre 60 € y 100 € .

Por lo general, entre . Lateral / grada baja (Tribuna / Lateral Baja): Entre 100 € y 160 € o más .

Entre . Zonas VIP: Entre 180 € y 350 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Detrás de las porterías, grada alta (Fondo Alto): Generalmente, desde unos 210 € a 220 € .

Generalmente, desde unos . Detrás de las porterías, grada baja (Fondo Bajo): Normalmente, desde 235 € a 255 € .

Normalmente, desde . Lateral alto y asientos de preferencia (Preferencia / Tribuna Alta): Entre 270 € y 350 € .

Entre . Lateral bajo / mejores categorías de la grada baja (Tribuna / Preferencia Baja): con frecuencia, desde unos 420 € a 450 € o más.

Málaga contra Athletic de Bilbao en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga y del Athletic de Bilbao

El Málaga no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos empates y tres derrotas: un balance de 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Su último encuentro terminó con un empate 1-1 ante el Deportivo Alavés. En esta racha de cinco partidos ha encajado 11 goles y marcado solo seis. La derrota por 5-2 frente a la Real Sociedad fue el punto más bajo de la serie, y las dos derrotas consecutivas en casa ante el Getafe y el Villarreal al principio de este periodo subrayan la magnitud del reto al que se enfrenta Juan Funes.

Los últimos cinco partidos del Athletic de Bilbao presentan un panorama distinto: el equipo visitante suma 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. El triunfo por 4-0 sobre el Getafe fue su actuación más convincente. También empató sin goles ante el Valencia y ganó a domicilio al Deportivo Alavés. Su única derrota en este tramo llegó frente al Levante, partido en el que encajó tres goles. El Athletic de Bilbao ha mantenido su portería a cero en dos de los cinco encuentros y ha marcado seis goles en total.

Málaga contra Athletic de Bilbao: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en febrero de 2018, cuando el Athletic de Bilbao venció al Málaga por 2-1 en un partido de LaLiga disputado en San Mamés. Según los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos, el Athletic de Bilbao ganó tres veces, el Málaga una y el otro partido acabó en empate. Ambos equipos empataron 3-3 en La Rosaleda en septiembre de 2017, el duelo con más goles entre ellos en la historia reciente.