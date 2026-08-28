Cómo conseguir entradas para el Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Mainz 05 se enfrenta al Eintracht Frankfurt el sábado 12 de septiembre de 2026 en el MEWA Arena de Mainz.

Ambos clubes llegan al partido con el objetivo de ganar impulso desde el principio, con el Eintracht Frankfurt buscando defender sus aspiraciones europeas, mientras que el Mainz 05 trata de consolidarse con fuerza en la mitad alta de la tabla. Su historial de enfrentamientos directos sigue siendo excepcionalmente ajustado, con Frankfurt con una ligera ventaja de 12 victorias por las 11 del Mainz, además de 9 empates.

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¿Cuándo es el saque inicial del Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

El Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt arranca en el MEWA Arena de Mainz, en un partido que forma parte de la jornada inaugural de la Bundesliga 2026/27.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 MEWA Arena

Cómo comprar entradas para el Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga

Compra entradas para el partido de Bundesliga entre Mainz 05 y Eintracht Frankfurt del 12 de septiembre de 2026 a través de estas opciones principales:

Tienda oficial de entradas del club: La forma más segura y directa es a través de la tienda oficial online de entradas del Mainz 05 (mainz05.de), ya que el Mainz acoge el partido en el MEWA Arena. Las entradas suelen salir primero a la venta para los socios antes de abrirse al público general.

Plataforma oficial de reventa del Mainz 05: El Mainz 05 gestiona un intercambio oficial de entradas (Ticketbörse) en su página web, donde los abonados revenden sus asientos de forma segura al precio oficial para partidos individuales.

Sección visitante del Eintracht Frankfurt: Si apoyas al Eintracht Frankfurt, las entradas para la grada visitante se distribuyen directamente a través de la página web oficial del club y del portal para socios del Eintracht Frankfurt.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para el Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt en el MEWA Arena oscilan aproximadamente entre 12 £ y 65 £, según la categoría y la zona de asiento:

Grada de pie (Stehplatz): ~12 £ - 19 £ (14 € - 22 €)

Asientos de categoría estándar: ~23 £ - 47 £ (27 € - 55 €)

Categoría 1 y asientos centrales premium: ~50 £ - 65 £ (58 € - 76 €)

Si compras a través de mercados secundarios de entradas o agregadores de reventa como StubHub debido a la alta demanda para el derbi, espera tarifas dinámicas del mercado secundario:

Asientos de reventa de nivel básico: ~43 £ - 55 £

Asientos medios y vistas del centro del campo: ~70 £ - 150 £

Paquetes VIP y hospitality: 170 £+

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt

El Mainz 05 llega a este encuentro con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su actuación más reciente fue un triunfo por 9-0 sobre el VfB Krieschow en la DFB-Pokal, mientras que también venció al AFC Bournemouth por 2-1 y al Paris FC por 4-0 en pretemporada. Los únicos puntos que dejó escapar en esa racha llegaron en un empate 3-3 con el Udinese. El Mainz marcó 19 goles en esos cinco partidos y encajó solo cuatro, un registro que refleja una unidad ofensiva cohesionada y productiva.

El balance del Eintracht Frankfurt en sus últimos cinco partidos es de cuatro victorias y una derrota. Su estreno en la DFB-Pokal ante el SC St. Toenis terminó 11-0, y también derrotó al FSV Frankfurt por 5-1 y al Hull City por 2-0 en pretemporada. La mancha significativa de esa racha fue una derrota por 7-0 ante el Brentford, un resultado que dominó el relato veraniego del club. El Frankfurt marcó 19 goles en esos cinco encuentros, pero encajó 12, y la derrota frente al Brentford explica la mayor parte de ese total defensivo.

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 22 de marzo de 2026, cuando el Mainz 05 venció al Eintracht Frankfurt por 2-1 en el MEWA Arena en la Bundesliga. Antes de eso, el Frankfurt ganó 1-0 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Mainz suma dos victorias por dos del Frankfurt, con un empate, y ambos equipos han repartido puntos en partidos muy igualados.