El Lyon recibe al Mónaco el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

En los últimos enfrentamientos directos, la balanza se ha inclinado ligeramente a favor del Mónaco, incluida una disputada victoria por 2-1 en su última visita al Groupama Stadium. El Lyon logró resarcirse anteriormente en la temporada 2025-26 con una contundente victoria a domicilio por 3-1 ante el Mónaco.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lyon contra el Mónaco, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lyon contra el Mónaco de la Ligue 1?

El Lyon contra el Mónaco se disputa en el Groupama Stadium de Lyon el sábado 28 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon contra el Mónaco de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lyon y el Mónaco:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial o el portal de venta de entradas del Olympique Lyonnais cuando se abra la venta general o la venta exclusiva para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon contra el Mónaco de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lyon y el Mónaco:

1. Canales oficiales del club

Asientos de categoría estándar: Los precios parten de unos 25 € a 35 € en las zonas de la grada superior o de las esquinas del Groupama Stadium.

Los precios parten de unos en las zonas de la grada superior o de las esquinas del Groupama Stadium. Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Generalmente cuestan entre 45 € y 90 € , según la ubicación exacta del sector.

Generalmente cuestan entre , según la ubicación exacta del sector. Paquetes VIP: Generalmente cuestan de 150 € a más de 300 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior y zonas económicas: Los precios parten de unos 35 € a 45 € .

Los precios parten de unos . Laterales y zonas neutrales: Generalmente se venden por entre 50 € y 100 € .

Generalmente se venden por entre . Grada inferior y sectores prémium: Cuestan de 120 € a más de 180 €, según la demanda.

Lyon contra Mónaco en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lyon y el Mónaco

El Lyon ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió 3-0 ante el Hoffenheim en la Europa League, aunque antes había vencido 2-1 al Niza en la Ligue 1. Previamente, el Lyon derrotó 3-2 al Crystal Palace en Europa y 4-0 al Rennes en liga. El equipo de Fonseca marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Mónaco ha cosechado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Lille en la Ligue 1, después de una victoria por 3-0 ante el Friburgo en la Conference League. El único tropiezo en esa serie fue una derrota por 1-0 frente al Lorient en la competición nacional. El equipo de Filipe Luis marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Lyon contra Mónaco: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Mónaco ganó 1-2 en el Groupama Stadium en la Ligue 1. Antes de eso, el Mónaco ganó 1-3 cuando el Lyon visitó el Principado en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Mónaco presenta un mejor balance, con tres victorias frente a las dos del Lyon, aunque el Lyon sí logró imponerse 3-2 en casa en abril de 2024.