El Lyon recibe al Marsella el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

En su enfrentamiento más reciente, el 1 de marzo de 2026, el Marsella se impuso al Lyon por 3-2 en un emocionante partido de cinco goles disputado en el Stade Vélodrome. La última vez que recibió al Marsella en el Groupama Stadium, en agosto de 2025, el Lyon logró una ajustada victoria por 1-0, lo que refleja lo reñidos que suelen ser estos encuentros cuando juega en casa.

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¿Cuándo se juega el Lyon-Marsella de la Ligue 1?

El Lyon-Marsella se juega en el Groupama Stadium de Lyon el domingo 13 de diciembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 14 13 dic 2026 - 14:45 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon-Marsella de la Ligue 1?

Estas son las opciones y formas de comprar entradas para el Lyon-Marsella de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Comprar directamente a través de los portales oficiales del Olympique Lyonnais, para los partidos en casa en el Groupama Stadium, o del Olympique de Marseille es la forma más segura y fiable de conseguir localidades autorizadas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon-Marsella de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Lyon-Marsella de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas de animación y zonas de esquina: Suelen costar entre 15 € y 35 € .

Suelen costar entre . Grada intermedia estándar y laterales: Generalmente cuestan entre 40 € y 120 € .

Generalmente cuestan entre . Entradas generales prémium y hospitalidad: Los precios van desde 150 € hasta más de 300 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa en la grada alta y los fondos: Los precios suelen partir de entre 75 € y 90 € .

Los precios suelen partir de entre . Reventa en los laterales y junto a la línea de banda: Los precios suelen oscilar entre 120 € y 250 € .

Los precios suelen oscilar entre . Grada baja y sectores prémium: Los precios suelen ir de 280 € a más de 350 €.

Lyon-Marsella de la Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma del Lyon y el Marsella

El Lyon ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Brest en la Ligue 1 el 8 de noviembre, después de empatar 1-1 con la Real Sociedad en la Europa League. Anteriormente, ganó 2-0 al Angers en la Ligue 1 antes de perder 2-0 contra el Paris Saint-Germain y 3-0 contra el Hoffenheim. En esos cinco partidos, el Lyon marcó cuatro goles y encajó ocho.

El Marsella atraviesa un buen momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el 8 de noviembre, ganó a domicilio al Lens por 1-2 en la Ligue 1. También venció por 1-0 al Bayer Leverkusen en la Europa League. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria por 2-0 contra el Toulouse y otra por 4-3 ante el Le Havre, mientras que su única derrota fue contra el Sturm Graz. El Marsella marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Lyon-Marsella: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 1 de marzo de 2026, cuando el Marsella ganó 3-2 al Lyon en casa. En los últimos cinco duelos directos en la Ligue 1, el balance ha sido ajustado: el Marsella ha ganado tres y el Lyon, dos. En esos cinco partidos se marcaron 19 goles en total.