Cómo conseguir entradas para el Liverpool vs Fulham: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Aquellas almas afortunadas que acudieron al anterior partido de la Premier League entre Liverpool y Fulham, allá por abril, ahora pueden recordarles a sus seres queridos y amigos que estuvieron presentes cuando Mo Salah marcó su último gol de siempre en Anfield. Ambos equipos vuelven a verse las caras en Merseyside el sábado 12 de septiembre y ya puedes reservar tus entradas hoy mismo.

Aquel encuentro ante el Fulham, que el Liverpool ganó 2-0, también fue una ocasión memorable para Rio Ngumoha. El prometedor mago de la banda abrió el marcador para el Liverpool y, al hacerlo, se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar en Anfield, con apenas 17 años y 225 días.

Los goles, por supuesto, no son precisamente algo raro cuando Liverpool y Fulham se enfrentan. El Liverpool ha marcado 2 o más goles en cada uno de sus últimos cinco enfrentamientos con el Fulham. ¿Qué espera esta vez?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Liverpool y Fulham?

El Liverpool vs Fulham se disputa en Anfield (Liverpool), el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Anfield

Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Fulham de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para un partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no pueden asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Fulham de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Franjas de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos de los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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