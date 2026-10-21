El Liverpool recibe al Arsenal el domingo 1 de noviembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

Sus anteriores enfrentamientos ligueros han sido muy disputados, incluido el empate táctico sin goles de su último encuentro. Ambos equipos afrontan la temporada 2026/27 con grandes ambiciones, por lo que cada punto en sus duelos directos es crucial para la clasificación del campeonato.

¿Cuándo empieza el Liverpool-Arsenal de la Premier League?

El Liverpool-Arsenal se disputa en Anfield, Liverpool, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool-Arsenal de la Premier League?

Conseguir entradas para un partido de la Premier League tan solicitado como el Liverpool-Arsenal suele ser posible por varias vías principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Abonos oficiales de socio: En ocasiones, se pueden comprar entradas directamente a través del Liverpool F.C. o el Arsenal F.C. mediante sus sorteos para socios o sus ventas adicionales de última hora. Sin embargo, la disponibilidad para partidos de gran interés es extremadamente limitada y, por lo general, se exige ser socio de pago del club y tener un historial previo de compras.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Ambos clubes ofrecen opciones prémium para el día del partido, como acceso a salones, asientos acolchados y paquetes de restauración, que se pueden reservar directamente.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool-Arsenal de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Liverpool-Arsenal de la Premier League, dividido entre los canales oficiales y el mercado secundario:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: El precio oficial de las entradas para partidos de la Premier League en Anfield suele oscilar entre 40 y 325 £ , según la grada y la zona concretas, aunque las entradas para partidos de gran interés, como el del Arsenal, se distribuyen exclusivamente mediante sorteos para socios y se agotan de inmediato.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Los paquetes prémium para el día del partido adquiridos directamente a través de los socios oficiales de los clubes suelen partir de unos 250 a 529 £ o más por persona e incluyen acceso a salones, asientos acolchados y opciones de restauración.

Abonos de socio: Para participar en los sorteos de entradas a precio oficial, los aficionados deben ser primero socios oficiales de un club, con un coste de entre 26,99 y 42,99 £ por temporada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en las ventas directas de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Ofertas más económicas: Las entradas más baratas parten actualmente de unos 250 a 300 £ para asientos en la grada superior o con visibilidad reducida.

Precios medios de reventa: La mayoría de los asientos estándar anunciados cuestan, de media, entre 350 y 900 £ o más , según la demanda y la ubicación exacta del sector dentro de Anfield.

Reventa prémium y asientos en los laterales: Los asientos privilegiados de la grada inferior en los laterales o las entradas VIP de reventa suelen superar los 1.000 a 1.200 £ o más a medida que se acerca la fecha del partido.

Liverpool-Arsenal de la Premier League: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Liverpool y Arsenal

El Liverpool llega a este partido en buena forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El equipo de Iraola venció por 1-0 al AFC Bournemouth en su partido más reciente de la Premier League y también derrotó al Tottenham Hotspur en la Carabao Cup y al Atlético de Madrid en la Champions League durante esa racha. Marcó siete goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Los resultados recientes del Arsenal son más irregulares. El equipo de Arteta ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, su encuentro liguero más reciente. En otros partidos ha mostrado capacidad de reacción: venció al Chelsea por 2-1 y logró un triunfo por 1-0 a domicilio ante el SSC Napoli en la Champions League, lo que le deja con cuatro victorias en cinco partidos si se excluye el resultado ante el Brighton.

Liverpool-Arsenal: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos acabó sin goles, con un empate 0-0 en el campo del Arsenal en enero de 2026. Antes, el Liverpool ganó 1-0 en Anfield en agosto de 2025 y los dos clubes empataron 2-2 en Anfield en mayo de 2025. Los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones han sido muy igualados, sin que ninguno de los dos equipos haya logrado imponerse con claridad.