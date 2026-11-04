El Lille recibe al Bayern de Múnich el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Sus enfrentamientos más recientes se disputaron en la fase de grupos de 2012. El conjunto alemán logró una cómoda victoria a domicilio por 1-0 en Francia, seguida de un contundente triunfo por 6-1 en Múnich. En esos dos partidos, el Bayern marcó siete goles y mantuvo su portería a cero, aunque ha pasado más de una década desde entonces.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille contra el Bayern de Múnich, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lille contra el Bayern de Múnich en la Champions League?

El Lille contra el Bayern de Múnich se disputa el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille contra el Bayern de Múnich en la Champions League?

Estas son las principales opciones para quienes quieran comprar entradas para el Lille contra el Bayern de Múnich en la Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más directa y segura es acudir a las páginas oficiales de venta de entradas del club local (LOSC Lille) o del visitante (FC Bayern de Múnich). Normalmente, las entradas se ponen primero a disposición de los socios, los abonados y los miembros de los programas de fidelización antes de ofrecer las localidades restantes al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille contra el Bayern de Múnich en la Champions League?

Estas son las estimaciones de precios para el Lille contra el Bayern de Múnich en la UEFA Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada superior estándar: Desde aproximadamente 30 a 50 € .

Desde aproximadamente . Zona central de la grada inferior: Hasta más de 150 € por asientos en la zona central de la grada inferior.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Grada superior: Desde unos 95 a 104 € .

Desde unos . Categoría intermedia y asientos junto a las bandas: Entre 145 y más de 250 €, según la proximidad al campo y el aumento de la demanda a medida que se acerca el partido.

Lille contra Bayern de Múnich en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille y el Bayern de Múnich

El Lille llega en un mal momento de forma: solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-4 ante el Galatasaray en la Champions League, y también cayó por 3-0 ante el Arsenal en Europa a principios de este mes. Una victoria por 1-0 sobre el Le Havre en la Ligue 1 supuso un breve alivio en la competición nacional, pero en esos cinco partidos el Lille marcó siete goles y encajó nueve, un registro defensivo que preocupará a Ancelotti de cara a esta prueba.

El Bayern ha sido más regular, con dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Arsenal en la Champions League y, antes de eso, goleó por 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. La victoria por 7-0 sobre el Union Berlin en un partido anterior de esta serie subraya su peligro ofensivo, aunque los tres empates en ese periodo apuntan a cierta vulnerabilidad. El Bayern marcó 20 goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Lille contra Bayern de Múnich: últimos enfrentamientos directos

El Bayern de Múnich domina el historial de este duelo en los dos enfrentamientos anteriores de los que hay constancia. El más reciente se disputó en noviembre de 2012, cuando el Bayern ganó 6-1 en casa en la fase de grupos de la Champions League. El partido de ida de ese mismo año, disputado en Lille, también cayó del lado del Bayern, que venció por 1-0. El Bayern ha ganado ambos encuentros, con siete goles a favor y ninguno en contra en los dos partidos. Es un historial que ofrece poco consuelo al equipo local, aunque ha pasado más de una década desde el último enfrentamiento oficial entre estos clubes.