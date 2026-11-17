El Levski Sofia recibe al Lillestroem el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Vasil Levski de Sofía.

No constan enfrentamientos previos entre el Levski Sofia y el Lillestroem en competiciones europeas oficiales, por lo que este será un duelo inédito para ambos clubes. Los dos afrontan un exigente calendario de partidos mientras compaginan sus respectivas ligas nacionales con la presión de competir en Europa.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levski Sofia-Lillestroem, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League?

El Levski Sofia-Lillestroem se disputa en el estadio Vasil Levski de Sofía el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Vasil Levski

¿Cómo comprar entradas para el Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar directamente en la web oficial o en la taquilla del Levski Sofia entradas para las zonas habituales del equipo local y entradas de acceso general autorizadas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / acceso general: De 8 € a 25 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar de reventa: Desde 55 € hasta 90 € o más.

Levski Sofia-Lillestroem de la Europa League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Levski Sofia y el Lillestroem

El Levski Sofia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-3 ante el CSKA Sofia en la Primera Liga Profesional, aunque antes se había resarcido en Europa con un triunfo por 1-0 sobre el Jagiellonia Bialystok. También logró una victoria a domicilio por 1-2 ante el Viktoria Plzen en la Europa League, lo que demuestra que puede rendir fuera de casa en competición europea. En esos cinco partidos, el Levski marcó cinco goles y encajó seis.

El Lillestroem atraviesa un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Esa racha incluye un triunfo por 3-2 sobre el Aalesund, una victoria a domicilio por 0-1 ante el Start y otro triunfo por 3-2 frente al Brann en la Eliteserien. Su única derrota llegó ante el Viktoria Plzen en la Europa League, por 1-0. El club noruego marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco encuentros, reflejo de su apuesta por el ataque.

Levski Sofia-Lillestroem: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Levski Sofia y el Lillestroem. Por tanto, este partido no tendrá precedentes recientes que sirvan de referencia.