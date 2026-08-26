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Cómo conseguir entradas para el Levante vs Athletic Club: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Levante se enfrenta al Athletic Club en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Levante se enfrenta al Athletic Club el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Este duelo de la máxima categoría reúne a dos históricos del fútbol español que buscan asegurar puntos vitales en la liga al inicio de la campaña 2026-27. Su anterior enfrentamiento, en febrero de 2026, se saldó con una entretenida victoria por 4-2 del Athletic Club en San Mamés.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Athletic Club, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Athletic Club de LaLiga?

El Levante vs Athletic Club se disputa en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia, con la hora de inicio aún por confirmar en la programación oficial de retransmisión para este partido de LaLiga.

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Primera División - Jornada 6
Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Athletic Club de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Levante UD vs Athletic Bilbao del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciutat de València a través de varios canales oficiales y secundarios:

Canales oficiales directos

  • Portal oficial de venta de entradas del Levante UD: La fuente principal y más segura es directamente la web oficial del Levante UD (el equipo local) o la taquilla del estadio en el Estadio Ciutat de València.
  • Portal oficial de venta de entradas del Athletic Club: Los aficionados visitantes pueden consultar la web oficial del Athletic Bilbao para la asignación reservada específicamente a los seguidores visitantes.

Mercados secundarios y de reventa

  • Si las entradas oficiales de venta general están agotadas, pueden aparecer en plataformas de agregación y reventa de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Athletic Club de LaLiga?

El coste de las entradas para el Levante vs Athletic Bilbao de LaLiga del 16 de septiembre de 2026 varía en función de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

Entradas oficiales directas (taquilla/web del Levante UD)

  • Asientos estándar: Las entradas a precio oficial para partidos generales de LaLiga en el Estadio Ciutat de València suelen empezar entre 30 € y 50 € para los fondos/esquinas (Gol Norte y Gol Sur).
  • Tribuna lateral y asientos premium: Las zonas centrales laterales (Tribuna y Preferencia) suelen oscilar entre 60 € y 110 €, según el nivel y la proximidad al terreno de juego.

Reventa y mercados secundarios

En webs de intercambio de entradas como StubHub, los precios arrancan actualmente en torno a:

  • Reventa de entrada básica: Los precios de salida en las principales plataformas de agregación y reventa comienzan actualmente en torno a 140 € y 150 € (aprox. 163 $) para asientos de categoría básica.
  • Rango medio de reventa: Los asientos de categorías intermedias y superiores en plataformas de reventa suelen situarse entre 190 € y 220 €+, en función de la demanda del mercado y de las comisiones de servicio.

Levante vs Athletic Club de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Levante y Athletic Club

El Levante ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos, con un empate, una victoria y tres derrotas en esa racha. Su único resultado en LaLiga fue un empate 0-0 con Osasuna el 24 de agosto, después de una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de la temporada. Antes del arranque de la competición, el Levante perdió 1-0 contra el Villarreal en un amistoso y ganó 2-1 al Albacete. Su único triunfo de pretemporada también incluyó una victoria por 1-0 sobre el Al Qadsiah. En esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó tres.

El Athletic Bilbao llega con una victoria en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, al que ganó por 3-0. Su partido más reciente fue una derrota en casa por 1-3 frente al Sevilla en LaLiga el 22 de agosto, y también perdió 3-1 contra el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos. El Bilbao también perdió 3-1 contra el Marsella anteriormente en la pretemporada. En esos cinco partidos, el Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

LEV

LEV - Formulario

OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
BAR
L2-4
VIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATH

ATH - Formulario

BAR
L2-0
CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Levante vs Athletic Club: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 4-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Athletic Bilbao en noviembre de 2025, con victoria visitante por 2-0 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Athletic Bilbao ha ganado tres veces, con un empate y otro resultado más también registrado, entre LaLiga y una eliminatoria de la Copa del Rey.

Cara a cara

LevanteEmpateAthletic Club
0
1
4
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación de Levante y Athletic Club

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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