El Levante recibe al Atlético de Madrid el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

En su último enfrentamiento liguero en el Estadio Ciudad de Valencia, en febrero de 2026, ambos equipos empataron 0-0 en un partido muy disputado. Antes de ese empate, el Atlético de Diego Simeone venció 3-1 al Levante en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante contra el Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Levante contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

El Levante contra el Atlético de Madrid se disputa el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Levante y el Atlético de Madrid en el Estadio Ciudad de Valencia, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Levante UD: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Levante es la forma más fiable de conseguirlas a su precio original. Los socios y abonados suelen tener prioridad antes de que las localidades restantes se pongan a la venta para el público general.

Web oficial del Atlético de Madrid: Si vas a apoyar al equipo visitante y buscas localidades en la zona reservada a su afición (Zona Visitante), puedes consultar los canales oficiales de venta del Atlético para conocer las entradas asignadas al partido fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar localidades generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Levante y el Atlético de Madrid, dividido entre canales oficiales y plataformas de reventa, con los precios convertidos a euros:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / localidades estándar (Gol y Tribuna/Lateral Alto): Los precios de venta del Levante UD suelen partir de unos 30 € para las zonas estándar de grada alta y de detrás de las porterías cuando las entradas salen a la venta para socios y público general.

Localidades centrales y de grada baja (Lateral Bajo / Tribuna Principal): Las localidades con mejores vistas adquiridas directamente al club suelen costar entre 50 € y más de 100 € , según su proximidad exacta al terreno de juego y su ubicación respecto al centro del campo.

Zona visitante (Zona Visitante): Las entradas asignadas a través del portal oficial para socios del Atlético de Madrid suelen ajustarse a los límites habituales de precios para aficionados visitantes en LaLiga, por lo general entre 30 € y 50 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada alta / zonas de gol (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): Las entradas de grada alta detrás de las porterías parten de unos 155 € a 165 € .

Grada lateral / localidades de Lateral Alto: Las localidades laterales de grada media y alta en el mercado de reventa suelen costar entre 180 € y 220 € .

Grada baja y localidades con vistas privilegiadas (Lateral Bajo): Las localidades privilegiadas de grada baja junto a la banda parten de entre 230 € y más de 350 € , según la demanda y la disponibilidad en cada fila.

Levante contra Atlético de Madrid en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y el Atlético de Madrid

El Levante llega a este partido con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, además de dos empates y dos derrotas en una racha reciente complicada. Su tropiezo más abultado fue una derrota por 4-2 ante el Barcelona, mientras que su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 frente al Villarreal. La nota positiva fue una contundente victoria por 5-2 sobre el Real Betis, que demostró que el equipo de Castro puede marcar muchos goles cuando tiene un buen día. En esos cinco partidos, el Levante marcó ocho goles y encajó diez, un balance defensivo que preocupará al banquillo local.

La trayectoria reciente del Atlético de Madrid es distinta, con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más destacado fue el triunfo por 2-1 ante el Real Madrid en el derbi, después de golear 4-0 a Osasuna y ganar 3-0 a domicilio a la Real Sociedad. Sus dos derrotas llegaron ante el Athletic Bilbao en LaLiga y el Liverpool en la Champions League. El equipo de Simeone marcó diez goles y encajó seis en esos cinco encuentros, con un balance especialmente sólido en las competiciones nacionales.

Levante contra Atlético de Madrid: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en el Estadio Ciudad de Valencia en enero de 2026, cuando el partido de LaLiga terminó 0-0. Antes, el Atlético había ganado 3-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, disputados entre LaLiga y la Copa del Rey, el Atlético lleva ventaja con dos victorias frente a una del Levante, además de dos empates. Entre ambos equipos marcaron nueve goles en esos cinco partidos.