Cómo conseguir entradas para el Lens-Toulouse: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lens recibe al Toulouse el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Su enfrentamiento más reciente en la Ligue 1 tuvo lugar en abril de 2026 y terminó con una emocionante victoria del Lens por 3-2 en el Stade Bollaert-Delelis. Ambos equipos también se enfrentaron en las semifinales de la Copa de Francia en abril de 2026, cuando el Lens se impuso cómodamente por 4-1 en casa.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens contra el Toulouse, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lens contra el Toulouse de la Ligue 1?

El Lens contra el Toulouse se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens contra el Toulouse de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Lens y el Toulouse:

1. Canales oficiales del club

Taquilla oficial del RC Lens: La forma más directa y fiable de comprar entradas oficiales a su precio original es a través de la página web oficial del RC Lens (Billetterie). Los socios y abonados suelen tener acceso prioritario durante las primeras fases de venta, seguidas de la venta al público general en función de la disponibilidad.

La forma más directa y fiable de comprar entradas oficiales a su precio original es a través de la página web oficial del RC Lens (Billetterie). Los socios y abonados suelen tener acceso prioritario durante las primeras fases de venta, seguidas de la venta al público general en función de la disponibilidad. Taquillas del Stade Bollaert-Delelis: Puedes comprar o recoger entradas directamente en las taquillas del estadio, situado en Lens, especialmente antes del día del partido si quedan localidades sin vender.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens contra el Toulouse de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Lens y el Toulouse:

1. Canales oficiales del club

Gradas detrás de las porterías y zonas de aficionados (Delacourt / Trannin, nivel 0): Aproximadamente entre 15 y 25 €.

(Delacourt / Trannin, nivel 0): Aproximadamente Gradas laterales (Delacourt / Trannin, niveles 1 y 2): Aproximadamente entre 25 y 45 €.

(Delacourt / Trannin, niveles 1 y 2): Aproximadamente Gradas laterales centrales (Xercès / Lepagnot): Aproximadamente entre 50 y 80 € o más (con opciones de hospitalidad prémium de precios superiores).

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas inicialmente por el club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas / grada superior : Desde unos 55 a 65 €.

: Desde unos Entradas estándar / tribuna principal : Entre 75 y 120 € , según la demanda de cada asiento.

: Entre , según la demanda de cada asiento. Paquetes VIP y de hospitalidad prémium: Entre 130 y 250 € o más por entrada.

Lens contra Toulouse en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens y del Toulouse

El Lens suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente, ganó por 3-1 a domicilio al Troyes en la Ligue 1 el 17 de octubre, y también venció al Lyon por 2-1 a principios de mes. Sus dos derrotas fueron ante el Sporting CP en la Champions League y el Mónaco en la Ligue 1. En esos cinco partidos, el Lens ha marcado ocho goles y ha encajado nueve.

El Toulouse suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, venció por 3-0 al Le Mans el 16 de octubre y, en septiembre, siguió un empate 2-2 con el Mónaco con una victoria por 3-2 ante el Le Havre. Su única derrota en esa racha llegó en un amistoso contra el Pau. El Toulouse ha marcado diez goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros.

Lens contra Toulouse: Enfrentamientos recientes

El Lens ha dominado los enfrentamientos recientes con el Toulouse. El último tuvo lugar en la Copa de Francia en abril de 2026, cuando el Lens ganó 4-1 en el Bollaert-Delelis, después de imponerse por 3-2 en la Ligue 1 en el mismo estadio apenas unos días antes. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el Lens ha logrado tres victorias por una del Toulouse, además de un empate. El marcador global refleja que el Lens ha sabido imponerse de forma constante a este rival.