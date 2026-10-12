El Lens recibe al Paris FC el sábado 24 de octubre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

El RC Lens puede presumir de su último enfrentamiento oficial de liga, en el que logró una contundente victoria por 5-0 sobre el Paris FC en febrero de 2026. Se espera un duelo intenso, con el Paris FC dispuesto a tomarse la revancha a domicilio ante la apasionada afición de Lens.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens contra el Paris FC, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo empieza el Lens contra el Paris FC de la Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 8 24 oct 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens contra el Paris FC de la Ligue 1?

Estas son las opciones para comprar entradas para el RC Lens contra el Paris FC en el Stade Bollaert-Delelis el 24 de octubre de 2026:

1. Taquilla oficial del RC Lens

Web y aplicación oficiales del club: Es la principal vía para comprar directamente entradas generales a su precio oficial.

Plataforma oficial de intercambio y reventa de entradas: Si se agotan las entradas, el RC Lens dispone de una plataforma oficial que permite a los abonados revender sus localidades.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas de otros vendedores. Los precios en estas plataformas pueden variar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens contra el Paris FC de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el RC Lens contra el Paris FC en el Stade Bollaert-Delelis varían según el canal de compra y la zona del estadio:

1. Canal oficial del club (precio oficial)

Directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas o la taquilla del RC Lens:

Detrás de las porterías / zonas de aficionados (Delacourt / Trannin, nivel 0): Aproximadamente entre 15 € y 25 €

Gradas laterales (Delacourt / Trannin, niveles 1 y 2): Aproximadamente entre 25 € y 45 €

Zonas centrales de las gradas laterales (Xercès / Lepagnot): Aproximadamente entre 50 € y más de 80 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precio inicial: Entre 55 € y 65 € aproximadamente para las localidades más económicas

Precio medio / gradas principales: Entre 75 € y 120 € aproximadamente

VIP y servicios prémium:Entre 130 € y más de 250 € por entrada

Lens contra Paris FC en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens y el Paris FC

El Lens llega a este encuentro en un mal momento en la competición nacional, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El único resultado positivo de esa racha fue una emocionante victoria por 3-2 ante el Slavia Praga en la Champions League, pero sus resultados ligueros han sido difíciles, incluida la derrota por 2-1 ante el Mónaco en su partido más reciente de la Ligue 1. En esos cinco encuentros, el Lens ha marcado siete goles y ha encajado otros siete, un balance que refleja su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Paris FC se ha mostrado bastante más sólido: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Estrasburgo, y durante ese periodo también derrotó al Marsella fuera de casa. El equipo visitante solo ha encajado un gol en sus últimos cinco encuentros, lo que le sitúa entre los equipos con mejores registros defensivos en ese periodo.

Lens contra Paris FC: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos terminó con una dura derrota del Lens, que cayó por 5-0 en casa ante el Paris FC en la Ligue 1 en febrero de 2026. Antes, el Lens había ganado por 2-1 en casa en octubre de 2025. El Paris FC lleva ventaja en los enfrentamientos recientes entre ambos, y su contundente victoria de principios de este año seguirá presente en la memoria de los jugadores de los dos equipos.