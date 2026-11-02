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Cómo conseguir entradas para el Lens-Marsella: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Lens se enfrenta al Marsella en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Lens recibe al Marsella el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 24 de enero de 2026, el Marsella se impuso por 3-1 al Lens en el Stade Vélodrome. Antes de ese partido, el Lens había ganado 2-1 al Marsella como local en el Stade Bollaert-Delelis en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens-Marsella, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lens-Marsella de la Ligue 1?

El Lens-Marsella se disputa en el Stade Bollaert-Delelis de Lens el domingo 8 de noviembre de 2026.

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Ligue 1 - Jornada 10
Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens-Marsella de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el RC Lens y el Olympique de Marsella:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Taquilla oficial del RC Lens: Como el partido se disputa en el Stade Bollaert-Delelis, la forma más directa y segura de comprar entradas a su precio original es a través de la web oficial de venta de entradas del RC Lens.
  • Canales oficiales del Olympique de Marsella: Los aficionados visitantes que quieran asistir pueden consultar las entradas asignadas a través del portal oficial de venta del Olympique de Marsella, que suele coordinar el acceso a la zona visitante y los paquetes de viaje para peñas y socios registrados.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens-Marsella de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados para el próximo partido de la Ligue 1 entre el RC Lens y el Olympique de Marsella:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Acceso general / categoría estándar: Las entradas vendidas directamente por el club a su precio original suelen costar entre 40,00 € y 85,00 €, según la categoría del asiento y la zona de la grada en el Stade Bollaert-Delelis.
  • Entradas con descuento / categorías especiales: Las opciones con tarifa reducida, como las entradas para aficionados con discapacidad o determinadas categorías de socios, pueden costar desde 15,00 € hasta 30,00 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Reventa estándar / gradas superiores: Las entradas para partidos de gran demanda como el del Marsella suelen partir de entre 90,00 € y 110,00 € en las gradas superiores o zonas generales.
  • Asientos prémium / laterales: Los asientos mejor situados o en las gradas inferiores cuestan entre 130,00 € y más de 170,00 €, según las entradas disponibles y la demanda concreta a medida que se acerca el partido.

Lens-Marsella de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens y el Marsella

El Lens ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente cayó por 2-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, y también perdió contra el Lorient y el Estrasburgo en liga. Su única victoria llegó en la Champions League, donde se impuso por 3-2 al Slavia de Praga. En esos cinco partidos, el Lens ha marcado ocho goles y ha encajado siete.

El Marsella ha perdido sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Paris Saint-Germain, y también cayó por 4-1 frente al Besiktas en Europa. El Marsella solo ha marcado seis goles en esos cinco encuentros y ha encajado 10.

RCL

RCL - Formulario

SCP
L0-2
TRO
W1-3
CLB
L3-0
PAR
W2-1
LIL
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
OM

OM - Formulario

OLY
L0-1
SCO
W2-5
SGR
L1-0
LEH
W4-3
TFC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lens-Marsella: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes se produjo en la Ligue 1 el 24 de enero de 2026, cuando el Marsella venció al Lens por 3-1 en casa. En los últimos cinco duelos directos, el balance está igualado, con dos victorias para cada equipo y un partido que ganó el Lens como visitante. El Lens ganó 2-1 en casa en octubre de 2025, mientras que la otra victoria del Marsella en esta serie llegó en abril de 2024.

Cara a cara

LensEmpateMarsella
2
0
3
Ligue 1
Marsella badge
Marsella
OM
3
Lens badge
Lens
RCL
1
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Marsella badge
Marsella
OM
1
F
Ligue 1
Marsella badge
Marsella
OM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Marsella badge
Marsella
OM
3
F
Ligue 1
Marsella badge
Marsella
OM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

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