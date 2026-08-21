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Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Newcastle United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Leeds United y Newcastle United, incluida la información del encuentro

Cuando Leeds United y Newcastle United se enfrentaron por última vez en la liga en St James' Park, en enero, los aficionados disfrutaron de un thriller de siete goles. ¿Serán capaces de firmar otro clásico cuando vuelvan a verse las caras, esta vez en Elland Road, el lunes 14 de septiembre? Puedes seguir la acción bajo los focos reservando tus entradas hoy mismo.

A pesar de ponerse por delante hasta en tres ocasiones durante ese memorable duelo de enero, con goles de Brenden Aaronson, por partida doble, y Dominic Calvert-Lewin, el Leeds acabó lamentándolo después de que el Newcastle marcara dos veces en el tiempo de descuento para llevarse los tres puntos.

El Leeds de Daniel Farke ha arrancado esta campaña con buen pie, logrando victorias importantes en la Premier League y la Carabao Cup. Ahora buscará mantener ese impulso y sabe lo importantes que serán los triunfos en casa a lo largo de la temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Leeds United y Newcastle United?

El Leeds United vs Newcastle United se disputa en Elland Road (Leeds) el lunes 14 de septiembre, con inicio programado a las 20:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 4
Elland Road

Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Newcastle United de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Newcastle United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y las franjas de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y los de la parte baja tienen un precio prémium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

LEE

LEE - Formulario

NFO
W0-1
NFO
W0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEW

NEW - Formulario

LIV
D2-2
WBA
W3-2
TOT
W0-2
BOU
D2-2
MIL
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

LeedsEmpateNewcastle
0
3
2
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
4
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Leeds
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3
F
Premier League
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Leeds
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Newcastle
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Premier League
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Leeds
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Newcastle
NEW
2
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Newcastle
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0
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Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Newcastle
NEW
1
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Leeds contra Newcastle alineaciones

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Formación
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
3-5-2
Leeds

Once inicial

Newcastle

Suplentes

Manager

  • D. Farke
  • M. Jaissle
Leeds

Lesiones y suspensiones

Newcastle

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
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L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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