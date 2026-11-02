El Leeds United recibe al Tottenham Hotspur el sábado 7 de noviembre de 2026 en Elland Road, en Leeds.

Su enfrentamiento más reciente en la Premier League tuvo lugar en mayo de 2026 y terminó con un disputado empate 1-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. Antes de ese empate, el Tottenham logró una victoria a domicilio por 2-1 en Elland Road en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

El Leeds United contra el Tottenham Hotspur se disputa en Elland Road, en Leeds, el sábado 7 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 07:30 Elland Road

¿Cómo comprar entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La principal opción es comprarlas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Leeds United para los aficionados locales, o del portal del Tottenham Hotspur si eres un aficionado visitante que cumple los requisitos (normalmente, es necesario pertenecer a determinadas categorías de socios para acceder a los periodos de venta prioritarios).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur en Elland Road, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar de acceso general: Las entradas estándar para adultos suelen costar aproximadamente entre 37,50 £ y 62,50 £ , dependiendo en gran medida de la grada y el nivel exactos (por ejemplo, localidades en las zonas inferiores o superiores de las gradas laterales o de los fondos).

Las entradas estándar para adultos suelen costar aproximadamente entre , dependiendo en gran medida de la grada y el nivel exactos (por ejemplo, localidades en las zonas inferiores o superiores de las gradas laterales o de los fondos). Paquetes oficiales de hospitalidad: Las opciones de localidades prémium adquiridas directamente a través del club (que incluyen acceso a una sala exclusiva y comida antes del partido) parten de precios base más elevados para los encuentros destacados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas estándar de acceso general: Las localidades estándar para este partido cuestan actualmente desde unos 125 £ , con precios medios que rondan las 469 £ según la demanda y la ubicación exacta del asiento.

Las localidades estándar para este partido cuestan actualmente desde unos , con precios medios que rondan las según la demanda y la ubicación exacta del asiento. Paquetes prémium y VIP de reventa: Las localidades VIP con servicios de hospitalidad, los paquetes de las zonas superiores de las gradas laterales y las opciones combinadas van desde las 325 £ hasta más de 600 £ por entrada.

Leeds United contra Tottenham Hotspur en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Leeds United y el Tottenham Hotspur

El Leeds ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Crystal Palace en la Premier League, después de una destacada victoria por 4-1 sobre el Newcastle United. La contundente derrota por 6-3 ante el Chelsea en la Copa de la Liga fue el punto más bajo de esa racha, aunque los empates ligueros consecutivos contra el Brighton y el Brentford, uno antes y otro después de la eliminación copera, muestran que ha sido un equipo difícil de batir en la competición.

Los últimos resultados del Tottenham son preocupantes. El equipo de De Zerbi ha perdido tres, empatado uno y ganado uno de sus últimos cinco partidos, con su única victoria en la Copa de la Liga ante el Liverpool. En la Premier League, no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos: empató 0-0 tanto con el Everton como con el Nottingham Forest antes de perder 2-3 ante el Aston Villa. Solo ha marcado un gol en sus últimos cuatro encuentros ligueros.

Leeds United contra Tottenham Hotspur: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Tottenham como local ante el Leeds en mayo de 2026. Antes de eso, el Leeds logró una victoria por 2-1 en Elland Road en octubre de 2025, su triunfo más reciente como local en este duelo. En los últimos cinco enfrentamientos registrados de la Premier League, el Tottenham presenta un mejor balance general, con tres victorias, frente a una del Leeds y un empate.