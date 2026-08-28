Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lorient: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Lorient el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

El FC Lorient lleva ventaja en los enfrentamientos competitivos recientes entre ambos equipos, con tres victorias en sus últimos cinco duelos. Le Mans intentará aprovechar al máximo su condición de local para cambiar la dinámica ante su visitante.

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¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

El Le Mans vs Lorient se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Le Mans vs. Lorient en el Stade Marie-Marvingt el 19 de septiembre de 2026, tienes algunas opciones, desde los canales oficiales del club hasta los mercados secundarios de entradas:

Tienda oficial de entradas del Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): El método más seguro y directo es comprar las entradas directamente en el sitio oficial de venta online del club anfitrión. Las localidades estándar detrás de las porterías suelen empezar en torno a los 7 €, mientras que los asientos de tribuna principal pueden subir hasta los 15 € o más, según la categoría.

Taquilla del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, se pueden comprar entradas el día del partido en persona en las taquillas del Stade Marie-Marvingt.

Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan o buscas disponibilidad para no socios, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos revendidos por aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre Le Mans FC y FC Lorient en el Stade Marie-Marvingt varían en función de la ubicación del asiento y de dónde las compres:

Taquilla oficial y venta directa:

Asientos estándar/detrás de la portería: Generalmente oscilan entre 7 € y 15 € para localidades de categoría básica. Tribuna principal / asientos de nivel medio: Suelen situarse entre 15 € y 60 € según la grada específica y la visibilidad.

Mercados secundarios y de reventa:

Las plataformas secundarias como StubHub suelen arrancar en torno a los 55 € y 65 € para el acceso básico, con precios medios situados alrededor de los 75 € y 80 € en función de la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.



Le Mans vs Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Mans vs Lorient

Le Mans ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primera cita competitiva de la nueva temporada. También venció al Angers por 2-3 a domicilio y al Nantes por 1-0 durante la pretemporada, mientras que la derrota por 0-1 ante Le Havre fue su único tropiezo en esa racha. Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Lorient dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Niza en la Ligue 1 el 22 de agosto. El resultado más abultado de su racha reciente fue una derrota por 4-1 ante el Elversberg en un amistoso el 15 de agosto, aunque antes mostró pegada con un triunfo por 5-1 sobre UNFP FC y una victoria por 2-0 en Guingamp. Lorient marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Le Mans vs Lorient: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Ligue 2 el 4 de febrero de 2020, cuando el Lorient venció al Le Mans por 4-2 en casa. Antes de eso, Le Mans recibió al Lorient en agosto de 2019 en la Ligue 2, con victoria del Lorient por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Lorient lleva ventaja con tres victorias frente a una del Le Mans, mientras que un partido terminó en empate.