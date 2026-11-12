El derbi de la capital regresa con un Lazio-Roma, una de las rivalidades más intensas del fútbol italiano. Los dos clubes de la capital se enfrentarán en el emblemático Estadio Olímpico el 13 de diciembre de 2026, en un duelo de la Serie A que despierta una enorme expectación.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para seguir el partido en directo. Sigue leyendo para saber cómo conseguir ya tus entradas y no perdértelo.

¿A qué hora empieza el Lazio-Roma de la Serie A?

El Lazio-Roma se disputará en el Estadio Olímpico de Roma, aunque todavía está pendiente la confirmación oficial del horario.

Serie A - Jornada 15 13 dic 2026 - 06:30 Stadio Olimpico, Rome

¿Dónde comprar entradas para el Lazio-Roma?

La mejor opción para encontrar entradas es la web oficial de la Lazio, que gestiona su venta a través de la plataforma Vivaticket. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases. La preventa normalmente se reserva a los abonados y socios del club, que tienen así la primera oportunidad de asegurar sus localidades. Tras ese periodo inicial, se abre la venta al público general.

StubHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. El mercado de reventa permite encontrar localidades disponibles para este gran derbi incluso cuando ya no quedan en los canales de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lazio-Roma?

Los precios de las entradas para este encuentro de la Serie A varían según la zona del Estadio Olímpico que elijas. Si compras directamente en la web oficial de venta de entradas de la Lazio, los precios parten de 30 € para las localidades de las curvas, la opción más asequible para ver el partido en directo.

Lazio-Roma de la Serie A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Lazio y la Roma

La Lazio suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Nápoles en la Serie A. Antes de ese resultado, había ganado cuatro partidos de liga consecutivos, incluidos un triunfo por 6-2 a domicilio ante el Sassuolo y una victoria por 3-0 frente a la Juventus. En esos cinco encuentros, la Lazio ha marcado 13 goles y ha encajado seis.

La Roma ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su única derrota fue por 3-2 ante el Manchester United en la Champions League. En la Serie A, ganó 5-2 a domicilio al Udinese y 4-2 al Cagliari antes del parón internacional y, más recientemente, derrotó 3-0 al Sassuolo. La Roma ha marcado 17 goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Lazio-Roma: Últimos enfrentamientos directos

El derbi de la capital más reciente de estos datos se disputó el 17 de mayo de 2026, cuando la Roma ganó 2-0 en casa a la Lazio en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos directos, la Roma ha ganado tres veces, la Lazio una y el otro partido terminó en empate. La única victoria de la Lazio en esa serie llegó en una derrota en casa por 0-1 el 21 de septiembre de 2025, mientras que el 1-1 en el Olímpico en abril de 2025 es el único empate de esos cinco encuentros.