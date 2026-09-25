El LASK se enfrenta al Liverpool el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Raiffeisen Arena de Linz.

Históricamente, el Liverpool tiene una clara ventaja, ya que ha ganado los dos enfrentamientos previos entre ambos equipos durante la fase de grupos de la Europa League 2023-24. El LASK buscará aprovechar el factor campo para dar la sorpresa ante el Liverpool, seis veces campeón de Europa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el LASK vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del LASK vs Liverpool de la Champions League?

El LASK recibe al Liverpool en el Raiffeisen Arena de Linz el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

¿Cómo comprar entradas para el LASK vs Liverpool de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el LASK y el Liverpool en el Raiffeisen Arena de Linz, tienes varias opciones en función de en qué zona del estadio quieras sentarte:

1. Entradas oficiales de local (zonas del LASK)

Portal oficial de entradas del LASK: Las entradas para la grada local se distribuyen directamente a través de la web oficial y la plataforma de venta de entradas del LASK.

Fases de venta: Las entradas suelen salir primero a la venta para los abonados del LASK y los socios del club. Cualquier entrada restante se pone después a la venta para el público general.

Taquilla: El día del partido, cualquier entrada no vendida podrá comprarse en el voestalpine Stadium o en las taquillas locales del club, aunque los partidos europeos de alto perfil suelen agotarse con mucha antelación.

2. Entradas oficiales de visitante (zona del Liverpool)

Portal oficial del Liverpool FC: Las entradas para los aficionados visitantes las gestiona directamente el Liverpool FC.

¿Cuánto cuestan las entradas para el LASK vs Liverpool de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el LASK y el Liverpool varían considerablemente dependiendo de si las compras a través de la venta oficial primaria o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales de venta al público (ventas del LASK)

Venta de paquetes de grupo: El LASK vende paquetes oficiales de entradas de local que cubren los cuatro partidos en casa de la fase de la Champions League. Van desde 150 € (zonas de pie) hasta 712 € (asientos premium en tribuna) para adultos, con tarifas reducidas para niños que oscilan entre 37,50 € y 178 € .

Entradas para un solo partido: Las entradas individuales para un solo partido, si están disponibles tras la venta de paquetes y para socios, suelen empezar en torno a 40 € a 60 € para las zonas de pie y 100 € a 180 € para las categorías de asiento.

2. Entradas oficiales de visitante (zona del Liverpool)

Cupo para aficionados visitantes: Las entradas de la zona visitante vendidas a través del Liverpool FC suelen fijarse con el tope estándar de la UEFA para desplazamientos europeos, con un coste aproximado de 45 € a 70 € (precio oficial).

3. Mercados secundarios y reventa

Precios en plataformas de reventa: Debido a la alta demanda de los grandes partidos europeos, las entradas anunciadas en plataformas secundarias como StubHub suelen empezar en torno a 130 € a 397 € para asientos básicos y pueden superar los 500 € a 800 €+ para zonas laterales premium.

LASK vs Liverpool de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de LASK y Liverpool

El LASK llega a este partido tras haber ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco encuentros oficiales, con una victoria adicional en la OFB Cup. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Sturm Graz en la Bundesliga, después de una derrota por 1-0 frente al AEK Atenas en la Champions League. Su mejor resultado en esta racha de cinco partidos fue una goleada por 6-1 al Deutschlandsberger SC en la copa. Tres victorias y dos derrotas entre todas las competiciones reflejan una trayectoria irregular, con el equipo de Kuehbauer todavía sin encontrar una racha fiable de resultados.

El Liverpool ha sumado siete puntos en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue un frustrante empate 0-0 con el Fulham en Anfield en la Premier League. El resultado más destacado del Liverpool en esta racha fue una victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en la Champions League, mientras que dos empates consecutivos en la Premier League ante el Newcastle United y el Nottingham Forest, ambos por 2-2, apuntan a vulnerabilidades defensivas. El Liverpool ha marcado seis goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

LASK vs Liverpool: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando el Liverpool recibió al LASK en la Europa League y ganó por 4-0. Dos meses antes, en septiembre de 2023, el LASK sostuvo al Liverpool en una derrota por 3-1 en este mismo Raiffeisen Arena en el partido de vuelta. En los dos enfrentamientos registrados, el Liverpool ha ganado en ambas ocasiones, con siete goles a favor y uno en contra.