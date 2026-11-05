La Liga de Naciones de la UEFA depara otro atractivo duelo internacional: Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. Ambas selecciones llegan a este encuentro del grupo B3 necesitadas de puntos para mejorar su posición y luchar por el ascenso.

GOAL te ofrece toda la información esencial del partido, los detalles sobre la disponibilidad de entradas y cómo conseguirlas.

¿A qué hora empieza el Kosovo-Israel de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Kosovo se enfrenta a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, en un partido del grupo 3 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA cuyo inicio está previsto para la hora indicada más arriba.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la Federación de Fútbol de Kosovo, que gestiona la venta general de localidades para los partidos como local en Pristina. Los aficionados deben estar atentos a los anuncios oficiales sobre su puesta a la venta y registrarse con antelación para conseguir entradas estándar.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o no quedan localidades estándar en la web oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan a partir de entre 15 y 20 € aproximadamente en las zonas de acceso general del estadio Fadil Vokrri, según la ubicación y la categoría elegidas.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios parten de unos 102 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales de venta oficiales.

Kosovo-Israel de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Kosovo e Israel

Kosovo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un amistoso en el que venció 3-0 a Andorra en junio de 2026, mientras que su mejor resultado en esa serie fue el triunfo por 4-3 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial, en marzo. Encajó goles en cuatro de esos cinco encuentros y solo dejó su portería a cero frente a Andorra.

Israel acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Ben Shimon venció 1-0 a Albania en un amistoso de junio y goleó 4-1 a Moldavia en la fase de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. No ha perdido en sus últimos tres encuentros, aunque dos de ellos terminaron en empate ante Georgia y Lituania.

Kosovo-Israel: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando Kosovo ganó 1-0 en casa en la fase de clasificación para la Eurocopa. Antes, en marzo de 2023, habían empatado 1-1 en Israel en la misma competición. En los dos encuentros registrados, Kosovo lleva ventaja con una victoria por ninguna de Israel, y entre ambos partidos solo se han marcado tres goles.