Kairat Almaty recibe a Universitatea Craiova el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Estadio Central de Almaty, en Almaty.

El próximo partido de la Conference League de la UEFA será el primer enfrentamiento oficial entre FC Kairat Almaty y CS Universitatea Craiova en una competición europea. Sin antecedentes entre ambos equipos a los que recurrir, los dos entrenadores afrontan este encuentro de diciembre apoyándose únicamente en su forma actual en Europa para intentar obtener ventaja.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova de la Conference League?

El Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova se disputa el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Estadio Central de Almaty, en Almaty.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Puedes comprar las entradas directamente a través de las plataformas oficiales del club local, FC Kairat Almaty, o consultar sus anuncios oficiales sobre el partido en el Estadio Central de Almaty.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / acceso general (gradas norte y sur): Aproximadamente entre 55 y 70 € .

Aproximadamente . Asientos junto a la línea de banda / grada este: Aproximadamente entre 100 y 180 € .

Aproximadamente . Asientos cubiertos / preferentes de la grada oeste: Aproximadamente entre 230 y 460 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entrada estándar / gradas superiores: Precios iniciales de aproximadamente 52 a 90 € .

Precios iniciales de aproximadamente . Laterales / sectores preferentes: Por lo general, los precios van de 120 € a más de 300 €.

Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova en la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Kairat Almaty y Universitatea Craiova

Kairat Almaty ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante Atalanta en la Conference League. Antes, en esa misma racha, Kairat sufrió una abultada derrota por 1-5 frente a Panathinaikos, también en la Conference League, y logró una victoria por 5-0 sobre Irtysh Pavlodar en la Premier League. En esos cinco partidos, Kairat marcó nueve goles y encajó nueve.

Universitatea Craiova ha ganado dos, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante CFR Cluj en la Superliga. Antes venció 2-0 a Egnatia en la Conference League y derrotó 2-1 a Botosani en la liga. Craiova no ha perdido en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado ocho goles y encajado uno.

Kairat Almaty vs. Universitatea Craiova: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Kairat Almaty y Universitatea Craiova. Esta información se actualizará cuando haya registros disponibles.