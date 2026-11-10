¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Copa Italia
team-logoJuventus
team-logoSassuolo
Book Juventus vs Sassuolo Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Juventus-Sassuolo: precios de la Copa Italia, información sobre el partido, venta de entradas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Juventus
Sassuolo
Copa Italia

La Juventus se enfrenta al Sassuolo en la Copa de Italia. Así puedes conseguir tus entradas.

La Juventus recibe al Sassuolo el jueves 3 de diciembre de 2026 en el Allianz Stadium de Turín.

Pese al dominio general de la Juventus en sus enfrentamientos, el Sassuolo logró una emocionante victoria por 3-2 en su duelo más reciente de la Serie A, disputado el 13 de septiembre de 2026. Sus partidos suelen tener muchos goles, con una media de más de tres por encuentro y tantos de ambos equipos en más de la mitad de sus enfrentamientos.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Juventus-Sassuolo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia?

El Juventus-Sassuolo se juega en el Allianz Stadium de Turín el jueves 3 de Desember de 2026.

crest
Copa Italia - 1/8

¿Cómo comprar entradas para el Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia?

Para comprar entradas para el Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia en San Siro, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable para comprar entradas oficiales es el portal de venta de entradas de la página web oficial de la Juventus, donde puedes elegir localidades según la disponibilidad y tu condición de socio del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Coppa Italia cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia:

1. Canales oficiales del club

  • Curva Sud / grada norte (detrás de las porterías): de 30 a 45 €
  • Tribuna Laterale / gradas laterales: de 60 a 95 €
  • Tribuna Centrale / grada central: de 120 a 200 € o más
  • Paquetes VIP / de hospitalidad: de 300 a 550 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Menor demanda / localidades en la grada superior: de 50 a 85 €
  • Localidades estándar / vistas desde el lateral: de 110 a 250 €
  • Localidades prémium / zona central de la grada inferior: de 300 a 600 € o más

Juventus-Sassuolo de la Coppa Italia: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Juventus y el Sassuolo

La Juventus llega a este partido con un balance reciente irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Nápoles en la Serie A, con goles de Alajbegovic y Boga. Antes había perdido por 2-0 en el campo del Genoa, aunque también ganó al Lecce a domicilio por 2-0 durante esa misma racha de cinco partidos. Empató 2-2 con el Rennes en la Europa League y cayó por 3-0 ante la Lazio. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó siete.

El Sassuolo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y su único punto llegó en un empate 1-1 contra el Milan. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 4-2 ante la Fiorentina. En esta racha también perdió por 6-2 ante la Lazio y por 2-0 frente al Como. El Sassuolo marcó siete goles en esos cinco partidos, pero encajó 14, lo que apunta a problemas defensivos persistentes bajo la dirección de Aquilani.

JUV

JUV - Formulario

LEC
W0-2
GEN
L2-0
NAP
W2-0
AZ
W1-2
FIO
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAS

SAS - Formulario

FRC
L4-2
COM
L2-0
LAZ
L2-6
FIO
L2-4
ROM
L3-0
Gol marcado (encajado)
6/19
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Juventus-Sassuolo: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Serie A el 13 de septiembre de 2026, cuando el Sassuolo venció por 3-2 a la Juventus en casa. En sus últimos cinco duelos directos, la Juventus ha ganado dos veces y el Sassuolo otras dos, con un empate. La Juventus ganó por 3-0 en el campo del Sassuolo en enero de 2026 y por 3-0 en casa en enero de 2024, mientras que el Sassuolo también venció por 4-2 en su estadio en septiembre de 2023.

Cara a cara

JuventusEmpateSassuolo
2
1
2
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Juventus badge
Juventus
JUV
2
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
Juventus badge
Juventus
JUV
2
F
11Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google