Italia se enfrenta a Turkiye en un apasionante partido de la UEFA Nations League en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia el 5 de octubre de 2026. Este duelo de alto nivel del Grupo A enfrenta a dos potencias dinámicas del fútbol europeo que compiten por puntos vitales en el torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Italia vs Turkiye de la UEFA Nations League A?

El Italia vs Turkiye se disputa en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

¿Dónde comprar entradas para el Italia vs Turkiye?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que gestiona la venta principal de los partidos como local de la selección italiana. El portal oficial es tu opción principal para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las entradas del sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias comoStubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Italia vs Turkiye?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FIGC suelen partir de 20 € para localidades de admisión general en los fondos, con precios que aumentan según la categoría del asiento y la ubicación dentro del Stadio Renato Dall'Ara.

En mercados secundarios comoStubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario parten actualmente de 47 € por asiento, y fluctúan en función de la zona, la categoría y la demanda del mercado en tiempo real.

Italia vs Turkiye en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Italia y Turkiye

Italia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante Grecia en un amistoso el 7 de junio, tras otro triunfo por 1-0 sobre Luxemburgo tres días antes. Sus dos derrotas llegaron ante Bosnia y Herzegovina en un clasificatorio para el Mundial y en una derrota por 1-4 frente a Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Turkiye ha ganado dos, perdido dos y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante Estados Unidos en el Mundial el 26 de junio, aunque antes había sufrido derrotas en la fase de grupos ante Australia y Paraguay. Anteriormente, goleó 4-0 a North Macedonia. Turkiye marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Italia vs Turkiye: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 0-0 en un amistoso disputado en Italia el 4 de junio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, Italia presenta el mejor balance, incluido un triunfo por 3-0 sobre Turkiye en la UEFA Euro 2020 y una victoria por 3-2 en un amistoso de 2022 en Turquía. Los dos enfrentamientos anteriores, en 2002 y 2006, terminaron ambos 1-1.



