La Liga de Naciones de la UEFA ofrece un atractivo partido internacional entre Irlanda del Norte y Ucrania en Windsor Park, en Belfast. Ambas selecciones europeas afrontan este importante encuentro con el objetivo de sumar puntos cruciales en la fase de grupos.

GOAL ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar tu asiento.

¿Cuándo comienza el Irlanda del Norte-Ucrania de la Liga B de la Nations League?

El Irlanda del Norte-Ucrania se disputará en Windsor Park, en Belfast, y su inicio está programado para el 28 de septiembre de 2026.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte-Ucrania?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de venta de la Asociación Irlandesa de Fútbol, que gestiona la venta habitual para los partidos internacionales como local en Windsor Park. Se recomienda a los aficionados que se registren con antelación en la plataforma oficial para conseguir entradas generales.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles las localidades habituales en el sitio oficial, las plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte-Ucrania?

Las entradas individuales habituales en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 35 y 45 € en las zonas generales de Windsor Park.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 345 € cuando se agotan las localidades habituales en los canales de venta oficiales.

Irlanda del Norte-Ucrania de la Liga B de la Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante Francia en junio de 2026, mientras que entre sus resultados anteriores figuran un empate 1-1 con Gales y una victoria 1-0 sobre Guinea. También perdió 2-0 ante Italia en la fase de clasificación para el Mundial. La única nota positiva de esa racha fue un triunfo por 1-0 sobre Luxemburgo en noviembre de 2025.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos, con cinco goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Polonia en mayo de 2026. En ese periodo también venció 1-0 a Albania y 2-0 a Islandia. Las derrotas ante Suecia y Francia, esta última por 4-0 en la fase de clasificación para el Mundial, fueron los peores momentos de esa serie de cinco partidos.

Irlanda del Norte-Ucrania: enfrentamientos recientes

Las dos selecciones se han enfrentado cuatro veces en los registros disponibles, con una victoria para Ucrania, otra para Irlanda del Norte y dos empates. El duelo más reciente fue un amistoso disputado en junio de 2021 que Ucrania ganó por 1-0. Sus enfrentamientos han sido igualados y de pocos goles: en tres de los cuatro partidos no se marcó más de un gol en total. El resultado más destacado de Irlanda del Norte fue una victoria por 2-0 sobre Ucrania en la Eurocopa 2016.