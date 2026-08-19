Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Sunderland: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Ipswich Town ha regresado de inmediato a la tierra prometida de la Premier League a la primera oportunidad. Esta vez, esperará quedarse más tiempo y abrirá su campaña 2026/27 contra el Sunderland en Portman Road el sábado 22 de agosto.

La exitosa era de Kieran McKenna en el Ipswich puede haber terminado, pero Gary O'Neil intentará retomar el trabajo donde lo dejó el norirlandés. Los Tractor Boys terminaron la temporada pasada en un gran momento, acabando segundos y logrando una plaza de ascenso automático tras una racha de cinco partidos sin perder.

Si el Ipswich puede imitar el rendimiento del Sunderland durante la última campaña, estará más que satisfecho. El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League, terminando séptimo y asegurando una plaza en la UEFA Europa League.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Ipswich Town y Sunderland?

El Ipswich Town recibe al Sunderland en Portman Road, en Ipswich, con inicio previsto a las 15:00 (BST) del sábado 22 de agosto.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Sunderland de Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen para los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Sunderland de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categorías A, B o C. Los enfrentamientos estrella contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A y tienen los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales de lateral y los de grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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