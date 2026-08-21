Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Liverpool: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La última vez que el Ipswich Town estuvo en la Premier League, tuvo que esperar hasta el 30 de diciembre para lograr su primera victoria en casa. Por suerte para la afición de los Tractor Boys, esta temporada ya se han quitado ese peso de encima, tras su triunfo por 2-1 ante el Sunderland en Portman Road durante el fin de semana inaugural de la 2026/27.

Ahora buscará construir sobre esos cimientos cuando reciba al Liverpool en su estadio de Suffolk, en un duelo nocturno el viernes 4 de septiembre durante la jornada 3 de la temporada. Tú mismo podrías estar allí asegurando hoy tus entradas.

Hay que remontarse a la era previa a la Premier League para encontrar la última vez que el Ipswich logró una victoria sobre el Liverpool en Portman Road. Mich d'Avray y Kevin Wilson fueron los héroes del Town aquel famoso día de 1986, cuando el conjunto local remontó para sorprender al Liverpool de Kenny Dalglish.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Ipswich Town y Liverpool?

El Ipswich Town vs Liverpool se disputa en Portman Road, en Ipswich, el viernes 4 de septiembre, con horario previsto de inicio a las 20:00 BST.

Premier League - Jornada 3 4 sept 2026 - 15:00 Portman Road

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o liberan al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los niveles inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y suelen venderse exclusivamente a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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