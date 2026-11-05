El Ipswich Town recibe al Aston Villa el sábado 28 de noviembre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Sus últimos enfrentamientos en la Premier League han sido muy igualados: los dos partidos que disputaron durante la temporada 2024-25 terminaron en empate. El encuentro de septiembre de 2024 en Portman Road acabó con un entretenido 2-2, con goles de ambos equipos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town contra Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ipswich Town contra Aston Villa de la Premier League?

El Ipswich Town contra Aston Villa se disputa en Portman Road, en Ipswich, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 12:30 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town contra Aston Villa de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Ipswich Town y el Aston Villa, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de las páginas web oficiales del Ipswich Town o del Aston Villa, según la disponibilidad y los requisitos de afiliación y puntos de fidelidad de cada club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town contra Aston Villa de la Premier League?

Estos son los precios estimados y las opciones de entradas para el Ipswich Town contra Aston Villa de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen costar entre 28 £ y 48 £, según la ubicación del asiento y la categoría del partido establecida por el Ipswich Town en Portman Road.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa estándar: Los precios de partida rondan las 107 £ o más para asientos en las gradas superiores e inferiores debido a la alta demanda.

Los precios de partida rondan las para asientos en las gradas superiores e inferiores debido a la alta demanda. Paquetes VIP de hospitalidad: Suelen partir de aproximadamente 356 £.

Ipswich Town contra Aston Villa de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Ipswich Town y el Aston Villa

El Ipswich ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con seis goles a favor y nueve en contra. Su único triunfo en esa racha fue un 2-1 en casa ante el Fulham, mientras que perdió 3-2 frente al Manchester City y cayó 4-2 ante el Arsenal en la Copa de la Liga. Su partido más reciente fue un empate 1-1 contra el Nottingham Forest, y las derrotas consecutivas frente al City y el Everton al principio de esa serie ponen de relieve su vulnerabilidad ante rivales de la mitad alta de la tabla.

El Aston Villa llega en un estado de forma considerablemente mejor, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Manchester City en la Premier League. También goleó 6-0 al Fenerbahce y venció 3-1 al Viking en la Champions League. El Villa empató 2-2 con el Brentford en el único partido de esta racha en el que se dejó puntos y marcó 12 goles en esos cinco encuentros.

Ipswich Town contra Aston Villa: últimos enfrentamientos directos

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en febrero de 2025, cuando el partido de Premier League disputado en Villa Park terminó 1-1. Antes, el encuentro de septiembre de 2024 en Portman Road también acabó en empate, 2-2. Así, los dos enfrentamientos más recientes entre ambos equipos en la Premier League se saldaron con sendos empates. Si se tienen en cuenta sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, el Villa presenta un mejor balance, con victorias en los encuentros de la Championship incluidos en los datos junto a esos dos empates en la máxima categoría.