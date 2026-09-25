El Inter se enfrenta al Club Brugge el martes, 13 de octubre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

Ambos equipos buscan puntos cruciales en las primeras fases del torneo después de sufrir derrotas por la mínima en la jornada 1. Jugar en casa da al Inter una ventaja significativa, pero el Club Brugge intentará dar la sorpresa en Italia.

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¿Cuándo es el saque inicial del Inter vs Club Brugge de la Champions League?

El Inter vs Club Brugge comienza en el Giuseppe Meazza de Milán el martes, 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs Club Brugge de la Champions League?

Para comprar entradas para el Inter de Milán vs Club Brugge en la UEFA Champions League en San Siro, sigue estas opciones y fases oficiales de compra:

1. Compra directa oficial (sitio web del Inter de Milán)

Dónde comprar: Compra directamente online a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Inter de Milán (inter.it/tickets) o mediante el socio autorizado de ticketing del Inter, Vivaticket.

Preventa / acceso prioritario: Los abonados de temporada FULL y los miembros activos de Inter Club PLUS reciben ventanas de venta prioritarias para comprar hasta cuatro entradas extra antes que el público general.

Venta general: Una vez concluyen las fases de preventa, cualquier inventario restante se pone a disposición del público general directamente en la web oficial. Necesitarás un perfil registrado en el sitio web del Inter para completar la reserva.

2. Sector visitante (afición del Club Brugge)

Si quieres sentarte en el sector visitante, las entradas se venden y distribuyen exclusivamente a través del Club Brugge entre sus abonados registrados o miembros del club mediante el portal oficial de venta de entradas del Club Brugge.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inter vs Club Brugge de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Inter vs Club Brugge en la UEFA Champions League varían según la categoría del asiento y la plataforma de compra:

Entrada general oficial: Los precios base de las entradas en el Giuseppe Meazza (San Siro) suelen oscilar entre 30 € y 40 € para asientos del anillo superior detrás de las porterías, hasta 150 € y 250 € para asientos centrales de tribuna en el anillo inferior.

VIP y hospitality: Los paquetes premium de hospitality suelen partir de 250 € a 500 €+ por entrada.

Plataformas secundarias de entradas: En plataformas secundarias de entradas como StubHub , las entradas suelen venderse con recargo debido a la demanda, normalmente a partir de 60 € a 80 € para los anillos superiores y superando los 300 €+ para asientos premium en el anillo inferior.

Inter vs Club Brugge de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter vs Club Brugge

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su única derrota llegó ante el Real Madrid en la Champions League, donde perdió por 2-1. En la Serie A, se ha mostrado letal, con una victoria por 4-1 ante el Monza, un triunfo por 0-1 a domicilio frente al Cagliari y una victoria por 3-2 contra el Nápoles en San Siro. En esos cinco encuentros, el Inter ha marcado 11 goles y ha encajado seis.

El Club Brugge ha ganado dos y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Royal Antwerp en la Primera División A de Bélgica, pero cayó por 3-2 ante el Aston Villa en su estreno en la Champions League. Sus otras derrotas llegaron contra el Gent, mientras que las victorias frente al Lommel y al Cercle Brugge completan una racha irregular.

Inter vs Club Brugge: historial reciente de enfrentamientos directos

No se han facilitado datos de enfrentamientos directos recientes entre estos dos clubes, por lo que no se puede confirmar un historial en este momento.