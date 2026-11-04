El Inter de Milán recibe al VfB Stuttgart el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

El Inter afronta este tramo de la Champions League con la intención de aprovechar su fortaleza como local en el Giuseppe Meazza, donde tradicionalmente supone un enorme desafío para los equipos alemanes visitantes. El VfB Stuttgart llega al partido con el objetivo de dejar huella en la principal competición europea de clubes y apoyarse en su disciplina táctica para superar las difíciles visitas a los grandes equipos del continente.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Inter de Milán vs. VfB Stuttgart, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Inter vs. VfB Stuttgart de la Champions League?

El Inter de Milán vs. VfB Stuttgart se disputa en el Giuseppe Meazza de Milán el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs. VfB Stuttgart de la Champions League?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Inter de Milán y el VfB Stuttgart en San Siro:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción principal y más fiable es comprarlas directamente a través de la web oficial y el portal de venta de entradas del Inter de Milán. Las entradas de venta general, si quedan disponibles, suelen ponerse a la venta una vez finalizados los periodos de prioridad para abonados y socios del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inter vs. VfB Stuttgart de la Champions League?

Estos son los precios estimados para el partido de la Champions League de la UEFA entre el Inter y el VfB Stuttgart:

1. Canales oficiales del club

Gradas superiores (Terzo Anello): Desde unos 35 a 45 € .

Desde unos . Segunda grada (Secondo Anello): Entre 50 y 90 € , según se elijan localidades laterales o detrás de las porterías.

Entre , según se elijan localidades laterales o detrás de las porterías. Primera grada (Primo Anello): Generalmente, entre 100 y más de 250 € a través del club.

Generalmente, entre a través del club. Paquetes oficiales de hospitalidad: Desde 300 € hasta más de 600 € por entrada, con servicio de restauración y acceso a salas prémium incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa en la grada superior: Generalmente, desde unos 52 a 60 € .

Generalmente, desde unos . Reventa en la grada intermedia: Normalmente, entre 75 y 150 € , según la proximidad al terreno de juego.

Normalmente, entre , según la proximidad al terreno de juego. Reventa en la grada inferior y zonas prémium: Entre 180 y más de 350 €, según la demanda y la disponibilidad de entradas.

Inter vs. VfB Stuttgart de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter y el VfB Stuttgart

El Inter suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en la Champions League; antes había vencido al Bolonia por 3-1 en la Serie A. La única derrota de esta racha llegó ante el Brujas, por 3-4 en la Champions League. El Inter ha marcado nueve goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

El VfB Stuttgart suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga, y también perdió por 1-0 frente al Hamburger SV en la liga. El mejor resultado del Stuttgart en esta serie fue una victoria a domicilio por 3-0 ante el Slovan Bratislava en la Champions League, y empató 1-1 con el Atlético de Madrid en su último partido europeo. En esos cinco encuentros ha marcado siete goles y ha encajado nueve.

Inter vs. VfB Stuttgart: enfrentamientos directos recientes

Los registros proporcionados no incluyen datos sobre enfrentamientos directos entre el Inter de Milán y el VfB Stuttgart. Se añadirá más contexto histórico a medida que haya información disponible.