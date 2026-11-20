El Inter recibe al Torino el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

Su enfrentamiento más reciente, en abril de 2026, fue un partido emocionante en Turín: el Torino remontó una desventaja de dos goles para rescatar un empate 2-2 en la Serie A. Antes de ese empate, el Inter logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Torino en los cuartos de final de la Copa Italia, en febrero de 2026, después de golearlo por 5-0 en liga en San Siro en agosto de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Inter-Torino, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Inter-Torino de la Serie A?

El Inter-Torino se juega el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

¿Cómo comprar entradas para el Inter-Torino de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Inter-Torino de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Las entradas se venden directamente en la sección de entradas de la web oficial del Inter de Milán. Necesitarás crear una cuenta gratuita myInter para completar la compra. Las entradas se entregan en formato digital, como archivos PDF o pases para el monedero del móvil.

Las entradas se venden directamente en la sección de entradas de la web oficial del Inter de Milán. Necesitarás crear una cuenta gratuita myInter para completar la compra. Las entradas se entregan en formato digital, como archivos PDF o pases para el monedero del móvil. Sector visitante del Torino: Los aficionados del Torino que viajen y quieran sentarse en el sector visitante designado (Terzo Anello Blu) deben comprar sus entradas a través de Vivaticket durante el periodo de venta para visitantes. Según las restricciones de seguridad locales, suele ser necesaria una tarjeta de fidelización del Torino FC (Cuore Granata).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inter-Torino de la Serie A?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Inter-Torino de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Tercer anillo (Terzo Anello): Suelen partir de unos 35 a 50 € .

Suelen partir de unos . Segundo anillo (Secondo Anello): Generalmente cuestan entre 50 y 90 € .

Generalmente cuestan entre . Primer anillo (Primo Anello): Cuestan entre 90 y más de 150 € .

Cuestan entre . Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP: Parten de unos 200 a más de 260 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa en los anillos superiores o el tercer anillo: Generalmente parten de unos 25 a 45 € .

Generalmente parten de unos . Reventa en los anillos intermedios o el segundo anillo: Suelen costar entre 60 y 120 € .

Suelen costar entre . Reventa en los anillos inferiores y los laterales: Habitualmente cuestan entre 130 y más de 250 € .

Habitualmente cuestan entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 250 y más de 400 €.

Inter-Torino de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter y el Torino

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue por 3-1 ante el AC Milan en el derbi. En su encuentro más reciente venció al Como por 2-0 en casa en la Serie A, y durante ese periodo también ganó al Feyenoord por 3-0 a domicilio en la Champions League. En esos cinco partidos, el Inter ha marcado ocho goles y ha encajado siete, aunque haber dejado su portería a cero en tres de los últimos cuatro sugiere que su estructura defensiva se está asentando.

El Torino ha sumado cuatro puntos en sus últimos cinco partidos de la Serie A, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Lecce, y antes del parón perdió por 2-0 ante el Frosinone. El equipo marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros. Las victorias ante el Monza (3-2) y el Parma (0-3 a domicilio) muestran un potencial ofensivo que no ha exhibido con regularidad.

Inter-Torino: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un partido de la Serie A disputado el 26 de abril de 2026, que terminó 2-2 en el campo del Torino. Antes, el Inter ganó al Torino por 2-1 en una eliminatoria de la Copa Italia en el Giuseppe Meazza en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Inter ha ganado tres veces, ha habido un empate y el Torino ha logrado otra victoria. Entre esos partidos figura el triunfo del Inter por 5-0 en casa en la Serie A en agosto de 2025.