El Inter Club d'Escaldes recibe al AGF el jueves 17 de diciembre de 2026 en el Estadi de la FAF.

El Inter Club d'Escaldes y el AGF Aarhus nunca se han enfrentado en un partido oficial ni amistoso, por lo que este duelo de la fase de liga de la Conference League de la UEFA será el primero entre ambos. El encuentro también supone un cruce poco habitual entre equipos de distintos países: el Inter Club d'Escaldes nunca se ha medido a un club danés en una competición de la UEFA, mientras que el AGF tiene pocos antecedentes ante rivales andorranos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Inter Club d'Escaldes-AGF, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League?

El Inter Club d'Escaldes-AGF se disputa en el Estadi de la FAF el jueves 17 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del Inter Club d'Escaldes: Las entradas para los partidos en casa en Andorra suelen ponerse a la venta a través de la web oficial y las redes sociales del club cuando se acerca la fecha del encuentro. Si quedan disponibles, también se venden en las taquillas del estadio el día del partido.

Las entradas para los partidos en casa en Andorra suelen ponerse a la venta a través de la web oficial y las redes sociales del club cuando se acerca la fecha del encuentro. Si quedan disponibles, también se venden en las taquillas del estadio el día del partido. Cupo oficial de entradas para la afición visitante del AGF: Los aficionados que viajen pueden comprar entradas para la zona visitante directamente en el portal oficial de venta de entradas del AGF Aarhus, sujetas a las normas de prioridad del club para quienes tengan puntos de fidelidad o abono de temporada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / zonas laterales descubiertas: 20-35 € .

. Tribuna principal cubierta: 35-50 € .

. Zona visitante (aficionados del AGF): 20-40 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general / zonas laterales descubiertas: 420-435 € .

. Tribuna principal cubierta / zona intermedia: 435-600 € o más .

. VIP / servicios prémium: 600-1.150 € o más.

Inter Club d'Escaldes-AGF de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter Club d'Escaldes y el AGF

El Inter Club d'Escaldes ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Sporting Escaldes en la 1.ª División, después de caer 2-1 ante el FK Crvena Zvezda en la Conference League. En esos cinco partidos, el Inter Club d'Escaldes ha marcado cuatro goles y ha encajado seis; sus dos encuentros europeos acabaron en derrota.

El AGF llega en mejor forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Poulsen ganó 2-0 al AC Horsens en la Superliga en su encuentro más reciente, y su empate 0-0 ante el Braga en la Conference League mostró solidez defensiva al más alto nivel. Ha marcado cinco goles y encajado tres en esa racha, en la que las victorias consecutivas ante el FC Roskilde y el Viborg, previas al partido contra el Braga, evidenciaron una producción ofensiva constante.

Inter Club d'Escaldes-AGF: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos recientes entre el Inter Club d'Escaldes y el AGF. El conjunto de datos proporcionado no recoge antecedentes de este duelo.