Inglaterra recibe a Chequia en el estadio de Wembley el martes 6 de octubre, mientras el equipo de Thomas Tuchel continúa su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 en la Liga A, Grupo A3, junto a España y Croacia. El partido pone fin a un intenso bloque inicial que también incluye encuentros contra España y un viaje a Praga más temprano en esta misma ventana.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Inglaterra vs Chequia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs Chequia de la UEFA Nations League A?

El Inglaterra vs Chequia comienza en el estadio de Wembley de Londres, aunque por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión.

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Wembley

¿Dónde comprar entradas para el Inglaterra vs Chequia?

Las entradas para este partido se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad para los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) y los miembros de la preventa de My England Football antes de que la venta general se abra al público en general.

Algunas cosas que conviene saber a la hora de comprar entradas para este partido:

Acceso exclusivo ESTC – ventana prioritaria para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general

Preventa My England Football – una segunda ventana prioritaria para los miembros registrados antes de que las entradas salgan completamente al público

Precios con descuento – descuentos disponibles para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años, además de una zona familiar específica

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas

Dado el atractivo de un Wembley lleno para este partido, se recomienda reservar con antelación una vez que se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra vs Chequia?

Los precios oficiales a través de England Football parten de 35 £, con entradas estándar para adultos disponibles a 35 £, 45 £, 65 £ y 80 £ según la ubicación del asiento, y un número limitado de localidades de Level Two con precios de 95 £ y 120 £. La zona familiar tiene un precio de 25 £ para adultos y 12,50 £ para niños, con un precio exclusivo para miembros de 25 £ disponible para los miembros del ESTC durante su ventana de venta exclusiva.

StubHub es tu mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas, con anuncios en el mercado secundario para este partido que actualmente parten de alrededor de 40 £.

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Inglaterra vs Chequia de la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Inglaterra y Chequia

Inglaterra ha ganado cuatro y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, con 14 goles a favor y siete en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 4-6 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota llegó contra Argentina en las semifinales, con un 2-1 que puso fin a su torneo. Inglaterra también logró victorias sobre Noruega, México y RD del Congo durante esa secuencia.

Los últimos cinco resultados de Chequia dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Perdió su partido más reciente por 0-3 ante México en la fase de grupos del Mundial, y también sufrió una derrota por 2-1 frente a Corea del Sur. Un empate 1-1 con Sudáfrica y victorias sobre Guatemala y Kosovo completan la racha, con seis goles a favor y siete en contra en esos cinco encuentros.

Inglaterra vs Chequia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones llegó en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó 1-0. Antes de eso, Chequia venció a Inglaterra por 2-1 en un clasificatorio para la Eurocopa de 2019, mientras que Inglaterra ganó el partido de vuelta por 5-0 ese mismo año. Los cuatro enfrentamientos registrados también incluyen un empate 2-2 en un amistoso de 2008, lo que deja a Inglaterra con un mejor balance general en el conjunto de datos.



