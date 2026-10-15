La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un emocionante duelo internacional en el Puskás Aréna de Budapest, donde Hungría recibirá a Irlanda del Norte. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy disputada.

GOAL ofrece todos los detalles importantes sobre las fechas de los partidos, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Hungría-Irlanda del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte en el Puskás Aréna de Budapest, donde está programado el inicio de este encuentro del Grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

¿Dónde comprar entradas para el Hungría-Irlanda del Norte?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de MLSZ Tickets, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Húngara de Fútbol, que gestiona la venta habitual al público general para los partidos internacionales disputados en Budapest. Los aficionados deben registrarse con antelación en el portal para comprar entradas de las localidades estándar en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en la web oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría-Irlanda del Norte?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 20 y 30 € en los sectores de acceso general del Puskás Aréna.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de partida rondan los 55 € cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial.

Hungría-Irlanda del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Hungría e Irlanda del Norte

Hungría llega en buena forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una secuencia de V-V-E-V-D. El equipo de Rossi venció a Kazajistán por 3-1 y a Finlandia por 2-1 en sus dos encuentros más recientes, en los que marcó cinco goles. Su única derrota en esa serie llegó ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, cuando perdió 3-2 en noviembre de 2025. En esos cinco partidos, Hungría marcó siete goles y encajó cinco, lo que refleja tanto su amenaza ofensiva como cierta vulnerabilidad defensiva.

El balance de Irlanda del Norte en sus últimos cinco partidos es de V-E-D-V-D. El equipo de O'Neill derrotó a Guinea por 1-0 en junio antes de perder 3-1 contra Francia, y empató 1-1 con Gales a principios de año. Sus resultados en la fase de clasificación para el Mundial muestran una irregularidad similar: una victoria por 1-0 ante Luxemburgo y una derrota por 2-0 frente a Italia. Irlanda del Norte marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Hungría-Irlanda del Norte: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2022, cuando Hungría ganó 1-0 en un amistoso disputado en Belfast. En los últimos cinco duelos directos, Hungría presenta el mejor balance, con tres victorias, un empate y una victoria de Irlanda del Norte. El único triunfo norirlandés llegó en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2014, cuando venció a Hungría por 2-1 en Budapest.







