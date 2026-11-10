El Holstein Kiel recibe al FC Köln el martes 1 de diciembre de 2026 en el Holstein Stadion de Kiel.

Su enfrentamiento histórico más destacado tuvo lugar en la eliminatoria de ascenso y descenso de la Bundesliga de mayo de 2021, cuando el Köln remontó la desventaja de la ida con una contundente victoria por 5-1 en Kiel para asegurar su permanencia en la máxima categoría. Los equipos también se enfrentaron en la Copa de Alemania el 29 de octubre de 2024, cuando el Köln logró una cómoda victoria por 3-0 en el RheinEnergieStadion.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

El Holstein Kiel contra el FC Köln se juega el martes 1 de diciembre de 2026 en el Holstein Stadion de Kiel.

DFB-Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 12:00 Holstein Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas del Holstein Kiel y del 1. FC Köln para informarte sobre la venta prioritaria a socios, las fases de venta al público general y las entradas asignadas a la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie: Por lo general, cuestan a partir de unos 17 € .

Por lo general, cuestan a partir de unos . Entradas con asiento: Desde aproximadamente 35 € hasta unos 55 €.

Mercado de reventa de entradas

Reventa de entradas de pie: Desde unos 125 € a 139 € .

Desde unos . Reventa de entradas con asiento: Desde unos 159 €, mientras que las localidades de categoría superior o prémium cuestan 199 € o más.

Holstein Kiel contra FC Köln en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Holstein Kiel y el FC Köln

El Holstein Kiel ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente perdió por 1-0 ante el Greuther Fürth en la 2. Bundesliga el 1 de noviembre. Antes, venció al Hoffenheim por un global de 1-1 en la Copa de Alemania y avanzó con ese resultado, además de derrotar al Dynamo Dresden por 3-0 en liga. En esos cinco partidos, el Kiel marcó siete goles y encajó cinco.

El FC Köln ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más destacado fue la victoria por 5-0 ante el Union Berlin en la Copa de Alemania el 27 de octubre. En su encuentro más reciente empató 1-1 con el Union Berlin en la Bundesliga el 1 de noviembre. El Köln marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan que la plantilla es capaz de imponerse con contundencia cuando se dan las condiciones adecuadas.

Holstein Kiel contra FC Köln: enfrentamientos recientes

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en octubre de 2024, cuando el Köln ganó por 3-0 en casa en la Copa de Alemania. Si se repasan sus últimos cinco enfrentamientos documentados, el Köln presenta un mejor balance general, con una victoria por 5-1 en la eliminatoria de ascenso y descenso de la Bundesliga en mayo de 2021 y otra por 4-0 en la 2. Bundesliga en marzo de 2019. Las únicas victorias del Kiel en esta serie llegaron en la ida de aquella misma eliminatoria de 2021, con un resultado de 1-0, y en un empate 1-1 en octubre de 2018.