Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Rayo Vallecano: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Getafe se enfrenta al Rayo Vallecano el lunes 19 de octubre de 2026 en el Coliseum, en Getafe.

El Rayo Vallecano tiene una ligera ventaja en los enfrentamientos recientes, ya que no ha perdido en sus últimos seis partidos contra el Getafe, con 3 victorias y 3 empates. Los partidos entre estos dos equipos han sido históricamente duelos defensivos y de pocos goles, con cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos por debajo de los 2,5 goles.

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¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El Getafe vs Rayo Vallecano comienza en el Coliseum, en Getafe, el lunes 19 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 19 oct 2026 - 15:00 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs Rayo Vallecano en el Estadio Coliseum, sigue estos pasos y consejos principales:

1. Sitio web oficial del club

Visita la web oficial del Getafe CF. Dirígete a la sección de venta de entradas (Entradas) en el sitio oficial del Getafe. Las entradas para los partidos habituales de LaLiga suelen salir a la venta entre 1 y 2 semanas antes del día del partido para el público general.

2. Taquilla del estadio

Si las entradas no se agotan por completo online, el Getafe abre sus taquillas físicas (Taquillas) en el Estadio Coliseum. Puedes comprar en persona las entradas restantes en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que presentes una identificación oficial (DNI o pasaporte).

3. Plataformas secundarias de reventa

Si el partido se agota a través de los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa de abonados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Los precios de las entradas para Getafe vs Rayo Vallecano en el Estadio Coliseum varían en función de si las compras directamente a través de los canales oficiales del club o en plataformas secundarias de entradas:

1. Precios oficiales del Getafe CF (valor facial)

Al comprarlas directamente en la taquilla oficial o en la web del Getafe CF, las entradas generales suelen oscilar entre 30 € y 80 €:

Fondo (detrás de las porterías): 30 € – 40 €

Lateral (gradas laterales): 40 € – 65 €

Tribuna (grada principal): 60 € – 80 €

VIP y hospitality: 180 € – 300 €+ por entrada

2. Plataformas secundarias de reventa

Si las entradas oficiales se agotan, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub fluctúan en función de la demanda, los precios dinámicos y las comisiones por servicio:

Precio inicial de reventa: Aproximadamente 120 € – 150 € para asientos de admisión general.

Rango medio de reventa: Normalmente 140 € – 220 € en las gradas generales.

Getafe vs Rayo Vallecano de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Getafe vs Rayo Vallecano

El Getafe ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales, con solo cinco puntos en ese tramo. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Real Betis, y antes también cayó por 1-0 frente a Osasuna. Los dos empates, ambos 1-1, llegaron contra el Deportivo de A Coruna y el Celta de Vigo. El Getafe marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Rayo Vallecano ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Espanyol, después de una derrota por 4-1 ante el Real Madrid. Antes, el Rayo ganó 3-2 al Racing Santander y empató 1-1 con el Deportivo Alaves. Marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó diez.

Getafe vs Rayo Vallecano: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Rayo Vallecano ganó 2-0 en el Coliseum. Antes de eso, los dos clubes empataron 1-1 cuando el Rayo recibió al Getafe en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Rayo suma dos victorias por ninguna del Getafe, con tres partidos terminados en empate, y esos cinco encuentros han dejado un total combinado de cinco goles.